Openluchtzwembaden openen de deuren: “We hebben vandaag ruim honderd bezoekers gehad”

Foto: zwembad De Blinkerd / Ten Boer

De openluchtzwembaden in de gemeente openden zaterdag voor het eerst dit seizoen de deuren. En daar werd direct al flink gebruik van gemaakt.

“We zijn heel blij dat we vandaag weer open konden”, vertelt Peter Redeker van zwembad De Blinkerd in Ten Boer. “In de aanloop was het nog wel even spannend of alles op tijd klaar zou zijn. We hadden namelijk wat probleempjes. Zo hebben we een nieuw abonnementsysteem. Maar dat is gelukt. En er was een spoedreparatie aan het bad nodig. Om die werkzaamheden uit te kunnen voeren moest het bad leeg zijn. Maar je wilt het bad zo kort mogelijk leeg hebben. Als het bad leeg is ontstaat er opwaartse druk waardoor er nog meer schade kan ontstaan. Maar om het werk uit te kunnen voeren moest het ook droog zijn. En april is nu niet echt een droge maand geweest.”

“Zon was er de hele dag bij”

Toch lukte het om alles op tijd af te krijgen: “Het paste allemaal precies. Wel was de temperatuur van het water in het diepe bad nog niet op niveau. Dit heeft tijd nodig. De mensen die er vandaag in sprongen die vertelden ook dat het wel wat koud was. Maar daar stond tegenover dat de weersomstandigheden niet beter konden. De zon was er een groot deel van de dag bij. Het was heerlijk.”

“Veel blije gezichten”

Redeker denkt dat ruim honderd mensen zaterdag een duik hebben genomen in het water. “Toen we open gingen stond er ook gelijk al een koppeltje jeugdigen voor de poort. Daar worden wij toch wel blij van. Dat jongeren de spelcomputer even laten voor wat die is, en sportief bezig zijn, en er voor kiezen om te zwemmen. Dat is heel fijn. En de samenvatting van deze dag is dat ik veel blije gezichten heb gezien. Ook bij ons. Want er is niets mooiers dan een zwembad dat open is.”

Het zwembad in Ten Boer opent zondag om 13.00 uur opnieuw de deuren. Elders in de gemeente ging ook De Papiermolen open. Het zwembad in Hoogkerk blijft voorlopig nog dicht vanwege werkzaamheden. De gemeente hoopt dat later dit jaar daar ook gezwommen kan worden. Natuurbad Engelbert opent volgende maand de deuren.