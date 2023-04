‘Op Paasmaandag in de loop van de dag regen, komende dagen meer regen maar ook zon’

Op Paasmaandag nemen in de loop van de dag de regenkansen toe. Ook de komende dagen vallen er buien maar laat de zon zich zo nu en dan ook zien.

De dag begint maandag met bewolking. Zo af en toe kan de zon even kort tevoorschijn komen. De maximumtemperatuur ligt rond de 13 of 14 graden. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig. In de late middag neemt de kans op een bui toe. Ook in de avond valt er zo nu en dan regen. In de nacht van Paasmaandag op dinsdag opklaringen maar ook buien bij 8 graden.

Op dinsdag wisselen bewolking en zonnige perioden elkaar af. Verspreid over de dag kan er een bui vallen. Het wordt 10 of 11 graden. Ook op woensdag blijft het niet droog, maar zijn er ook zonnige perioden. Dan wordt het 11 graden.