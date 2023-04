“Op Koningsdag zon met later bewolking, in het weekend warmer”

In het aanstaande weekend zullen de temperaturen oplopen. Maar volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is de warmte oprisping tijdelijk want volgende week lijkt het flink kouder te gaan worden.

“Op Koningsdag begint de dag met zon, maar neemt later de bewolking vanuit het noordoosten geleidelijk aan toe”, vertelt Kamphuis. “In de middag is het wisselend bewolkt. Het blijft droog en het wordt rond de 13 graden. De wind is zwak en draait van het zuiden naar het oosten, kracht 2. In de nacht van donderdag op vrijdag gaat het licht regenen bij 6 graden. Op vrijdag is er veel bewolking en valt er af en toe regen of lichte regen. Later op de dag wordt het vanuit het westen droog. Het wordt 13 graden bij een zwakke of matige wind uit het zuidwesten, rond kracht 3.”

“Zaterdag is er veel bewolking, maar breekt de zon in de loop van de dag steeds vaker door. Het blijft droog en het wordt rond de 14 of 15 graden bij een zwakke of matige noorden- tot noordwestenwind, kracht 3. Zondag is er wat meer ruimte voor de zon. Ook dan blijft het droog en wordt het 14 of 15 graden bij een zwakke oostenwind, rond kracht 2. Maandag wordt het nog wat warmer met 16 tot 18 graden. Er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog. Daarna zakt de temperatuur flink terug en wordt het wederom niet warmer dan een graad of 10. Dat zou wel eens heel tijdelijk kunnen zijn. Rond donderdag zakt het Noord-Europese hogedrukgebied weg naar het midden van Europa en kantelt de stroming naar het zuiden tot zuidoosten. In dat geval slaat de temperatuur de weg omhoog weer in.”

