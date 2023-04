Oosterparkwijk richt pijlen op snoeiafval: “Gratis een groene container lenen”

Foto: Ellen Beck

Duurzaam Oosterpark richt in de maand april de pijlen op het snoeiafval. Er zijn twee initiatieven gelanceerd om het wijkbewoners makkelijk te maken.

“Bij wijkcentrum Bij Van Houten kun je een groene container ophalen en deze kun je mee naar je woning rollen”, vertelt Ellen Beck van Duurzaam Oosterpark. “Vooral in het voorjaar is het een drama om al je snoeiafval in de ondergrondse containers te krijgen. De mogelijkheid om een groene container te lenen kan een uitkomst zijn. Wil je er eentje lenen, meld je dan bij het wijkcentrum. En laat ook even weten als je de container terug hebt gebracht.”

Daarnaast komt men graag in het bezit van snoeiafval. “In april kun je van vrijdag tot en met zondag je groene snoeisel naar de Paradijsvogeltuin brengen. We beschouwen snoeiafval namelijk niet als afval. We weten dat snoeisel van takken, struiken en uitgebloeide planten voor nieuw leven zorgt. We gebruiken het voor een groene ondergrond en toveren natuurlijke materialen om tot compost voor bestaande planten en bomen in de tuin.”

De acties vinden plaats in samenwerking met de gemeente Groningen. Wijkcentrum Bij Van Houten is te vinden aan de Oliemuldersweg 47a. De Paradijsvogeltuin vindt men aan de Paradijsvogelstraat.