Oosterparkwijk organiseert allereerste Mini Natuurfestival: “Middag vol activiteiten”

In de Oosterparkwijk wordt aanstaande woensdag de allereerste editie van het Mini Natuurfestival voor kinderen gehouden. Volgens Ellen Beck van de organisatie is het belangrijk dat dit festival gehouden wordt.

Hoi Ellen! Wat gaat er woensdag zo ongeveer gebeuren?

“Wat we gaan doen is kinderen spelenderwijs met natuur kennis laten maken. Het wordt een middag van doen, leren, spelen, kijken en beleven. En je kunt rustig zeggen dat er geen uiteenlopend programma is samengesteld. Zo kun je op poepsafari, kun je een Dino opgraven en kun je op avontuur met theater pannenkoek. Maar ook de handen kunnen uit de mouwen worden gestoken. Zo kun je uilenballen uitpluizen, kun je knutselen in de knutselgallerij of kun je je eigen insectenhotel bouwen.”

Waarom is dit Mini Natuurfestival zo belangrijk?

“Het is belangrijk om kinderen enthousiast te maken voor de natuur. Want het gaat namelijk niet zo goed met onze natuur. Om een voorbeeld te geven: insectenpopulaties die onze gewassen bestuiven worden ieder jaar kleiner. Maar er gebeuren bijvoorbeeld ook steeds meer natuurrampen en ook ons drinkwater wordt een probleem. Natuur is een belangrijk ingrediënt voor de toekomst en dus extra belangrijk voor kinderen. Tijdens het Mini Natuurfestival wordt ook een stekjeskast

geopend. Hierin kunnen bewoners planten met elkaar ruilen.”

Jullie hebben als Duurzaam Oosterparkwijk dit idee geïnitieerd …

“We zijn tegen heel veel enthousiasme aangelopen. We willen dan ook iedereen heel erg bedanken voor hun enthousiasme. De gemeente, WIJ, de cultuurcoach, de scholen en verschillende organisaties. Dat we dit samen in de Oosterparkwijk kunnen doen, dat is echt wel heel erg gaaf. Door al het enthousiasme hebben we dit festival kunnen organiseren, en is het ook geluk om het gratis toegankelijk te maken.”

Is iedereen woensdag welkom?

“Er is plaats voor maximaal honderd kinderen. Als we het maximum bereikt hebben, dan sluiten we de inschrijving. Kinderen die deel willen nemen kunnen hun naam, adres en leeftijd in een mail aan ons doorgeven op dit adres. Of zouden we het fijn vinden als in de mail aangegeven wordt of kinderen op de foto mogen.

Het Mini Natuurfestival vindt woensdag 3 mei plaats bij Van Houten aan de Oliemuldersweg. Het programma begint om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur.