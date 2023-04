Oosterpark geniet van wijkvoorstelling: “De wijk is altijd al mooi geweest, maar nu is dat besef er extra”

Foto: Rozan Vergeer

Drie toneelvoorstellingen in de Paradijsvogeltuin in de Oosterparkwijk hebben bewoners de afgelopen dagen laten genieten. De organisatie kijkt met veel tevredenheid terug en denkt stiekem aan een duurzame toekomst.

“We hadden deze voorstelling nog wel vaker willen spelen want er was veel animo voor en de kaartjes gingen als warme broodjes over de toonbank”, vertelt Rozan Vergeer die Cultuurcoach is in de Oosterparkwijk en regisseur was van de voorstelling. Om de voorstelling te realiseren is er samengewerkt tussen VRIJDAG in de Buurt en De Wijk de Wereld. “We hebben op vrijdag en zaterdag drie keer de voorstelling opgevoerd. Misschien was dat ook wel wat weinig. Maar je zit ook met de kosten. Het maken van een voorstelling kost geld. Denk bijvoorbeeld alleen al aan de techniek. Maar je kunt het ook in een ander perspectief plaatsen. Er is zoveel belangstelling, zoveel vraag, dat we hier heel graag mee verder willen. Er hebben zich de afgelopen dagen ook mensen aangemeld die in het project mee willen doen.”

“Je hoopt dat het zich gaat ontwikkelen”

Dat er voorstellingen op de planken werden gebracht is te danken aan het project De Wijk De Wereld. Vergeer: “Dat vond vorig jaar plaats. De organisatie van dit initiatief trok de wijk in om verhalen op te halen en om aan de hand daarvan een voorstelling te maken. Vervolgens vond de finale plaats in de Stadsschouwburg. En dat was ontzettend leuk. We merkten dat er heel veel energie werd opgehaald. En dat wil je eigenlijk vasthouden. Want als De Wijk de Wereld klaar is dan trekken zij door naar een andere wijk, maar je hoopt eigenlijk dat er iets ontstaat dat zich in een wijk blijft door-ontwikkelen.”

Tekst gaat verder onder de foto:





Foto: Rozan Vergeer

“De Oosterparkwijk is niet meer die wijk uit de jaren negentig”

En daarom is er gewerkt aan een borging. “We zijn na gaan denken, hoe kunnen we dit vasthouden. Want wij zagen dat het belangrijk is. Je bent creatief bezig, maar het zorgt er ook voor dat mensen uit de wijk met elkaar in contact komen. Het is ook een sociaal project. En dat klinkt gek want voor veel mensen zal de Oosterpark een echte volksbuurt zijn. Maar het is niet meer zoals in de jaren negentig. Daarom is dit project heel fijn. Dat mensen elkaar leren kennen, dat er contacten ontstaan, en dat er samen gewerkt wordt aan mooie verhalen.”

“Elf deuren op het podium”

De theatervoorstelling onder de titel ‘Overhoop’ stond ook in het teken van contact maken. “Er is de afgelopen periode heel hard gewerkt. De teksten voor de voorstelling heb ik samen met wijkschrijver Anke Odinga en de spelers geschreven. Alette Vleems tekende voor het kostuumontwerp. Er was een decorbouwer bij betrokken, een kostuumgroep was actief en een dansgroep en een kinderkoor waren er bij betrokken. Bezoekers van de voorstelling zagen op het podium elf deuren staan. De kleuren van de deuren correspondeerden met de kleuren van deuren die ook daadwerkelijk in de wijk zijn te vinden. Daar hebben we personages aan gekoppeld met bijbehorende kostuums. In de voorstelling raakten de bewoners van deze deuren met elkaar in gesprek. Wat is er veranderd? Wat is niet meer zo vanzelfsprekend? De volksbuurt die plaats heeft gemaakt voor eilandjes. Uiteindelijk was in de voorstelling de samensmelting zichtbaar door de kleuren van de kostuums die een eenheid vormden. Door klittenband en ritsen werd het één geheel, met als betekenis dat de wijk weer nader tot elkaar komt.”

“Van een afstandje zie je dat het een hele mooie wijk is”

En het geheel smaakt dus naar meer. “Er zit in de groep sowieso heel veel energie. Maar de vraag is hoe we dit verder kunnen borgen. We denken er over na om een stichting op te zetten. Dat we door middel van subsidies en contributies kunnen werken aan een duurzame toekomst. We zullen moeten bekijken hoe we dat het beste in kunnen richten. En of er volgend jaar een vervolg komt? Ja, daar wordt al wel hardop over gesproken. En dat lijkt me heel tof. Weet je. De Oosterpark is een prachtige wijk. Maar dat zien we soms niet altijd omdat het gewoon is geworden. Maar door zo’n voorstelling, door er van een afstandje naar te kijken, kom je weer tot het besef, dat het echt heel tof is en dat er zoveel mooie mensen wonen.”

‘Overhoop’ is gerealiseerd door VRIJDAG in de Buurt. VRIJDAG in de Buurt stelt zichzelf als doel om energie en initiatieven die door De Wijk de Wereld ontstaan te borgen. De voorstelling is mede mogelijk gemaakt door bij Van Houten, WIJ Oosterparkwijk, De Paradijsvogeltuin en De Wijk De Wereld.