Ook laatste twintig bewoners Ommelanderstraat Ten Boer willen sloop-nieuwbouw: “We voelen ons in de steek gelaten”

Nog eens twintig bewoners van woningen aan de Ommelanderstraat in Ten Boer willen sloop-nieuwbouw in plaats van versterking of een herbeoordeling. De bewoners voelen zich oneerlijk behandeld.

In de huidige plannen worden nu 94 woningen aan de Ommelanderstraat en Blinkerdlaan gesloopt. De huizen maken plaats voor nieuwe aardbevingsbestendige woningen. Met de nieuwbouw krijgt de woonbuurt een compleet nieuw aanzien. Echter zijn twintig woningen, verdeeld over vijf woonblokken, niet in het plan meegenomen. Volgens de bewoners zijn de verschillen in behandeling onuitlegbaar. Afgelopen donderdag kwamen ze bijeen om eisen en plannen op te stellen. Bij dit proces worden ze geholpen door de fractie van de SP in de gemeente Groningen.

Bewoner Arnold Leijendekker: “Er staan straks twintig verstevigde woningen omringt door 94 nieuwe woningen”

Drie weken geleden werd bekend dat na ongeveer anderhalf jaar onvrede, petities en overleg ook de oneven kant van de Ommelanderstraat in het dorp in aanmerking komt voor sloop. Het gaat in totaal om zestien woningen die in een verstevigingstraject zaten en nu overgaan op sloop-nieuwbouw. Door dit besluit blijven er nog twintig woningen over die uit hetzelfde bouwjaar stammen maar nog in een verstevigingstraject zitten. Volgens buurtbewoners Arnold Leijendekker klopt dit niet: “Met dit plan staan er straks twintig verstevigde oude woningen, omringt door 94 nieuwe aardbevingsbestendige woningen. Er zullen tonnen per woning moeten worden verbouwd. En aan het einde van de rit heb je nog steeds niet een duurzame, gasloze en aardbevingsbestendige woning zoals de rest van de buurt.”

Bewoner Evert Buikema: “Sloop-nieuwbouw is alleen mogelijk als we zelf een ton op tafel leggen”

Het gaat om bewoners die al sinds 2019 in onzekerheid zitten. De kosten om de woningen te verstevigen zijn flink hoger dan wat de woning waard is. De Nationaal Coördinator Groningen liet echter eerder weten dat de kosten van het verstevigen niet de kosten overschreden van het slopen en herbouwen, waarom de woningen het stempel ‘verstevigen’ kregen. Dit zorgde bij de bewoners al direct voor een hoop verontwaardiging: “Het is een gemiste kans dat onze huizen nu niet meedoen met het vernieuwen van de straat. Wij zijn al vier jaar bezig met het versterkingstraject en mochten alleen voor sloop-nieuwbouw kiezen als wij zelf een ton zouden bijleggen”, laat buurtbewoner Evert Buikema weten.

Jimmy Dijk (SP): “Verschillen in behandeling zijn niet uit te leggen”

De bewoners van de twintig woningen voelen zich in de steek gelaten en voelen zich oneerlijk behandeld. SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk: “De verschillen in behandeling van bewoners tussen straten en buurten is niet uit te leggen. Terecht trekken deze bewoners aan de bel. Zij verdienen een fatsoenlijke behandeling. We gaan bij de gemeente, provincie en staatssecretaris aandringen om deze onuitlegbare verschillen op de lossen.”