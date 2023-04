Ook laatste twintig bewoners Ommelanderstraat Ten Boer krijgen nieuw huis

Foto via Instituut Mijnbouwschade Groningen

De twintig huizen in de Ommelanderstraat in Ten Boer die nog niet in aanmerking kwamen voor sloop en nieuwbouw van hun door aardbevingen aangetast huis, krijgen deze mogelijkheid nu wel. Dat maakten de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en gemeente Groningen donderdag bekend, tijdens een informatiebijeenkomst in het Buurhoes in Ten Boer.

Begin vorige maand werd bekend dat ook de oneven kant van de Ommelanderstraat in aanmerking kwam voor sloop en nieuwbouw. Dat zorgde voor ophef bij de bewoners van zestien huizen aan de Ommelanderstraat en vier huizen aan de Blinkerdlaan. Met deze beslissing zouden hun woningen de enige twintig huizen in de straat zijn die het moesten stellen met versterking, omringd door 94 gloednieuwe woningen.

Daar brengen de NCG en de gemeente nu verandering in, omdat tijdens de voorbereiding van de uitvoering bleek dat de versterking veel omvangrijker zou zijn dan in eerste instantie gedacht. Daardoor zijn de kosten voor versterking nu hoger dan nieuwbouw, aldus wethouder Inge Jongman: “Wij willen de best mogelijke oplossing voor onze inwoners en we gaan voor verduurzaming. Dus we helpen graag om dit te realiseren.”

De NCG en de gemeente gaan de plannen voor deze woningen de komende tijd verder uitwerken. “Het is fijn dat deze bewoners nu duidelijkheid hebben over wat er met hun woning gaat gebeuren”, vertelt Nationaal Coördinator Groningen Regina Bouius. “Door sloop en nieuwbouw zorgen we bovendien niet alleen voor veilige woningen, maar ook voor duurzame en toekomstbestendige woningen.”