Ook Goldband, Zara Larsson, Rondé, Bløf, Davina Michelle en Blanks komen naar Hullabaloo

Foto: Anneloes Struik

Nadat vorige week al bekend was geworden dat dj Armin van Buuren in september naar het Hullabaloo festival in het Stadspark komt, heeft de organisatie woensdagavond nieuwe namen bekendgemaakt die ook op het festival in het Stadspark aan zullen treden.

Zo zullen Goldband, Zara Larsson, Rondé, Bløf, Davina Michelle en Blanks aantreden. “Ook dit jaar hebben wij ons best gedaan om een diverse line-up samen te stellen. Wij zijn onwijs trots op de nationale en internationale artiesten die naar Hullabaloo komen. Daarnaast is er ook een mooie mix tussen de grote namen en nieuwe namen in de muziek. Na de succesvolle editie van 2022 hebben wij erg veel zin om dit jaar er weer een topeditie van te maken”, laat de organisatie weten.

Hullabaloo vindt plaats op zaterdag 2 september en bestaat uit vijf podia. Het is de derde editie van het festival, waarbij het debuut in 2019 plaatsvond. Door corona konden de edities van 2020 en 2021 niet doorgaan. Het festival is in vergelijking met de eerste editie teruggegaan van twee dagen naar één dag.