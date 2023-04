Ongezonde uitdaging sloopt Dimitri: “Het is mij vies tegengevallen”

Drie kilo aangekomen, minder fit zijn en je ongelofelijk slecht voelen. Dat zijn de gevolgen van twee weken lang alleen maar ongezond eten en niet bewegen voor journalist Dimitri van Tuijl.

Voor zijn YouTube-kanaal is Dimitri bezig met het filmen van een video over hoe de twee weken zijn verlopen. Eerder gaf hij aan dat hij verwachtte dat hij “van ellendigheid neer ging vallen”. In de praktijk bleek dit ook het geval: “Het is mij vies tegengevallen. In de eerste week denk je dat het gaat meevallen en is al het eten nog lekker. Maar op een gegeven moment is de variatie op en dan begint het echt vreselijk te worden. Ik heb het onderschat.”

Pamela Schendelaar, clubarts van FC Groningen, is onder de indruk van de snelheid van het aankomen van Dimitri. “Drie kilo is flink. Dat zie je ook terug in zijn vetpercentage. Qua cholesterol- en suikergehalte viel het gelukkig reuze mee. Dat is meer iets wat je op lange termijn verwacht.”

De gehele video zal later te zien zijn op het YouTube-kanaal van Dimitri.