Foto: 112 Groningen

Op het Julianaplein zijn dinsdagmiddag twee personenauto’s met elkaar in botsing gekomen. Dat zorgde voor hinder op het verkeersknooppunt.

Hoe het ongeluk ontstond, is niet bekend. Een ambulance kwam ter plaatse om de inzittenden na te kijken. Of er gewonden zijn gevallen, is niet bekend.

De politie en Rijkswaterstaat sloten één rijstrook af om het ongeluk af te kunnen handelen. Dat zorgde voor enige verkeershinder op de kruising tussen de zuidelijke ringweg en de A28.