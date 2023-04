Onderzoek UMCG: ‘Gevolgen post-COVID zijn alomvattend en levensveranderend’

Mensen met post-COVID zijn mentaal en fysiek ontregeld, ervaren veel onzekerheid en de impact op hun dagelijks leven is groot. Dit blijkt uit een diepgaand onderzoek van het UMCG naar de gevolgen van het syndroom, waar 1 op de 8 Nederlanders die corona hebben gehad mee te maken heeft.

Volgens de onderzoekers blijkt dat voor een aanzienlijk deel van de patiënten geldt dat zij voor altijd klachten zullen blijven houden en soms niet meer aan het werk kunnen. Hoewel over de oorzaken van het post-COVID syndroom nog weinig bekend is, laat het onderzoek zien dat de ziekte ook lang na een besmetting persoonlijke gevolgen en een maatschappelijke impact heeft.

“Mensen ervaren klachten op verschillende gebieden, zowel mentaal als fysiek”, vertelt onderzoeker Manna Alma. “Ze omschrijven het als ontregeling, verstoring, disregulatie, een combinatie van heel veel blijvende klachten, en iets wat in je hele lijf zit. De invloed op hun leven is alomvattend en levensveranderend.”

‘Alles ontwrichtende ziekte bracht mijn leven tot stilstand’

Michiel Bal (47) kan dat beamen. In september 2020 kreeg de Stadjer corona. “Ik werd maar niet beter, lag maandenlang op bed en kon bijna niets meer doen. En dat terwijl ik altijd fit en actief was. Onvoorstelbaar.” Bal is fysiek inmiddels grotendeels hersteld, maar mentaal nog niet: “Ik ben nu bezig om alles wat er gebeurd is een plek te geven. Dat kost tijd.”

Post-covid kost maatschappij geld en levert stress op

De impact van de ziekte is niet alleen persoonlijk, maar heeft volgens de onderzoekers ook maatschappelijke gevolgen. Bijna 1 op de 6 werknemers met post-COVID verzuimt langer dan een jaar op het werk. Dat kost werkgevers gemiddeld 3.285 euro per zieke werknemer. Daarnaast ontdekten de onderzoekers dat meer dan twintig procent van de patiënten met post-COVID werkt met klachten.

Dat zorgt voor een forse afname (22 procent) in productiviteit en een verhoogd risico op uitval door ziekte. Dit alles kost zowel werkgevers als patiënten geld en stress. De patiënten gebruiken jaarlijks gemiddeld voor 1.125 euro per persoon aan zorg, met daarnaast nog medicijnkosten. Dit bedrag is ruim vier keer zo hoog als van mensen zonder COVID en twee keer zo hoog als van mensen die zijn hersteld na COVID.

Onderzoek naar oorzaak gaat verder

Het onderzoek naar post-COVID houdt nog niet op in het UMCG. Zoals gezegd is de specifieke oorzaak van het syndroom nog niet duidelijk. Daar zet onderzoeksleider Judith Rosmalen nu op in: “Wij hebben hiervoor een Europese subsidie gekregen om het onderzoek naar de mechanismes van post-COVID voort te zetten.”