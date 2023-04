Onderwaterwereld verrezen op dak van UMCG

Foto: UMCG

Op het dak van het UMCG is de afgelopen dagen een onderwaterwereld verrezen. Afgelopen woensdag gingen Minerva-studenten aan de slag, zaterdag liet het UMCG weten dat het kunstwerk af is.

Het kunstwerk onder de naam ‘Coral Club’ is aangebracht op een luchtventilatiesysteem. “Als kinderen bij ons in een ziekenhuisbed moeten liggen, dan is dat helemaal niet leuk”, laat het UMCG weten. “Helemaal als ze dan ook nog eens uit moeten kijken op een zwart dak met een grauw luchtventilatiesysteem. Dus hoe fijn is het dat studenten van Academie Minerva Groningen voor onze patiëntjes een uitzicht hebben gemaakt dat bestaat uit een kleurrijke onderwaterwereld vol dieren en planten?”

De afgelopen periode is onderzoek gedaan hoe het uitzicht opgefleurd kon worden. Twintig studenten hebben gekeken hoe kunst kan bijdragen aan het herstel van patiëntjes. Uiteindelijk hebben de kinderraad, verpleegkundigen en ouders voor het huidige ontwerp gekozen.