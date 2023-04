Ondernemers totaal niet blij met reclamebelasting: “We slaan volledig door, ik kan beter naar België verhuizen”

Foto Andor Heij

Ondernemers in de gemeente Groningen zijn totaal niet blij met de plannen van het gemeentebestuur om reclamebelasting in te voeren. Ondernemers noemen het een slecht plan. Vinden het ondernemertje pesten. En sommigen vragen zich hardop af of het nog wel leuk is om ondernemer te zijn.

Daphne de Haan is van Ondernemend Haren: “Ik denk dat de geluiden hier in Haren hetzelfde zijn als dat je in de stad hoort. Wij balen hier enorm van. En daar liggen verschillende redenen aan ten grondslag. Kijk. Als je nu een reclamebord voor je bedrijf hebt staan, dan betaal je daar al legeskosten voor. Daar komt nu een belasting bovenop. Dus het voelt als een dubbele heffing. Ondertussen ligt de coronaperiode nog maar net achter ons. Door alle maatregelen en lockdowns die er toen waren hebben ondernemers flink in moeten teren. Daar is men nog niet van hersteld.”

Reclamebelasting

De gemeente Groningen wil vanaf 1 januari 2024 reclamebelasting gaan heffen. De gemeente werkt aan een toegankelijke openbare ruimte. Het gemeentebestuur vindt dat reclame een overheersende uitstraling heeft en belastend is voor de openbare ruimte. De nieuwe belasting moet bijdragen aan het terugdringen van de hoeveelheid reclame-uitingen in de gemeente. Op dit moment is nog onbekend hoe de belastingregeling er uit komt te zien. Hier wordt komende herfst door de gemeenteraad over gesproken. Wel denkt de gemeente dat de belasting jaarlijks zo’n 500.000 euro op gaat leveren.

Daphne de Haan (Ondernemend Haren): “Ondernemers weten niet waar ze aan toe zijn”

Afgelopen week werd er bij de ondernemers een brief bezorgd waarin werd aangekondigd dat een bedrijf uit Gelderland foto’s zou gaan maken om de reclame-uitingen vast te leggen: “Dat was heel gek. De brief kwam en daarna stond het bedrijf ook op de stoep. Ze lieten er geen gras over groeien. Dus tussen neus en lippen door wordt even gezegd dat men er mee bezig. Vervolgens wordt je bedrijf direct op de foto gezet, waarbij het beleid nog ontwikkeld moet worden. Komende herfst wordt hier door de gemeente over gesproken. Wij weten niet waar we aan toe zijn. Is het tientjeswerk? Of gaat het om veel meer geld dat we straks neer moeten leggen? Niemand weet het.”

Paul Heideveld (Paul’s Snacks & Broodjes): “Is het nog leuk om ondernemer te zijn?”

Aan de Rijksstraatweg in Haren runt Paul Heideveld Paul’s Snacks & Broodjes. Ook hij zit niet te wachten op de reclamebelasting. “Ik heb mijn bedrijf nu elf jaar. En het gaat ontzettend goed. We timmeren goed aan de weg. Maar als ik bij de start had geweten wat er allemaal op ons af zou komen … tegenwoordig ben je de helft van de tijd bezig om als boekhouder alles maar voor elkaar te krijgen. Want er komt steeds meer op ons af. Je hebt het nu over de reclamebelasting, maar er komt ook een suikertaks op ons af. En dan hebben we de precariorechten die na de herindeling met Groningen voor ons veranderd zijn. En zo nemen het aantal regeltjes alleen maar toe. En dan kom je wel langzaam op de vraag of het nog leuk is om ondernemer te zijn. Is het nog leuk om dit te doen?”

“We slaan door in dit land, ik kan beter naar België gaan”

Toch vindt Heideveld het moeilijk om een reactie te geven op de reclamebelasting: “Ik heb de aankondiging gezien, maar ik weet niet wat het inhoudt. Ik moet mij er echt nog in verdiepen. Wel heb ik begrepen dat überhaupt nog onduidelijk is hoe de uitwerking er uit zal zien. En ja, ik vraag me dan natuurlijk af wat het mij gaat kosten. Hebben we het over een paar tientjes per jaar? Maar ik denk dat geen enkele ondernemer staat te juichen bij dit nieuws. Ik vind dat we ook doorslaan in dit land. Soms denk ik, ik kan beter een zaak beginnen in België. Dan kan ik gewoon op teenslippers naast de frituur gaan staan.”

Manuela (’t zal je zusje zijn): “Zonder reclame ben ik niet zichtbaar”

Even verderop, aan de Kroonkampweg, is men ook niet blij. Daar runt Manuela viswinkel ’t zal je zusje zijn. “Ik ben afgelopen week heel druk geweest, dus ik heb het nieuws niet echt meegekregen. Een reclamebelasting? Nou, daar baal ik van. We hebben reclame nodig om zichtbaar te zijn. Met de winkel zitten we op een niet zo’n zichtbare locatie. Aan de Rijksstraatweg hebben we daarom een bord geplaatst met daarop informatie dat wij hier zitten. En dat werkt super goed. Daardoor komt er veel klandizie over de vloer.”

“Hier zit niemand op te wachten”

En ook voor de onderneming staat een reclamebord: “Die staat in het gangpad. Weet je. Je hebt dit nodig. En ik vind het heel vervelend dat ik straks geld moet betalen om zichtbaar te zijn. Het hangt er wel van af hoeveel belasting ik moet gaan betalen, maar ik kan me voorstellen dat geen enkele ondernemer hier op zit te wachten.”

René (Slagerij ’t Koopmanshoekje): “Nederland loopt voorop met wetten en regeltjes”

Ook in de oude gemeente Ten Boer baalt men als een stekker. “Ik moet dus straks gaan betalen voor een lichtbak aan de zaak en wat plakletters die ik op het raam heb”, vertelt René van slagerij ’t Koopmanshoekje aan het Koopmansplein. “Afgelopen week kreeg ik een brief van de gemeente, en ik zit sowieso nog met veel vragen. In hoeverre gaat men het doortrekken? Wat gaat het bekeken? Kijk, als ik wat stoepborden of een barbecue plaats op gemeentegrond, dan begrijp ik ook dat ik daar wat belasting voor moet betalen. Dat is ook logisch. Maar dit gaat te ver. Dit voelt echt als ondernemers straffen. Nederland loopt voorop met de wetten en regeltjes. En wij zijn weer de dupe.”

“Sinds de herindeling met Groningen is het een groot drama”

Bij de slagerij denkt men ook met weemoed terug aan de tijd dat Ten Boer nog een zelfstandige gemeente was. “Sinds de herindeling is het een drama. Ik zal je een voorbeeld geven. In de kerstperiode hebben wij hier bij de zaak een zeecontainer staan. Als slagerij pakken we in die periode altijd groots uit. In de twintig jaar dat ik hier zit belde ik altijd even met de gemeente Ten Boer voor toestemming. Dat was binnen twee minuten geregeld. Het koste mij 7,50 euro omdat de container op gemeentegrond staat. Nu betaal ik 350 euro om dezelfde container hier te plaatsen en ben ik weken bezig. Ik moet allemaal documenten aanleveren. Tekeningen hoe het er uit komt te zien, of de container wel uit brandvertragende materialen bestaat, hoeveel meter het uit de bocht staat. Ik ben er echt klaar mee. En nu komen ze hier weer mee. Weer wordt de kleine zelfstandige ondernemer gestraft. En weet je wat zo erg is? Ik voel me geen slager meer, maar ik voel me administratief medewerker.”

Groente- en fruitwinkel Boneschansker: “De kleine ondernemer staat met 1-0 achter”

Tegenover de slagerij zit groente- en fruitwinkel Boneschansker: “Ze willen gewoon het geld terug dat ze tijdens de coronaperiode, door de verschillende regelingen, aan ons geschonken hebben”, vertelt een boze medewerker. “Wij zijn met deze belastingregel niet blij. Totaal niet blij. Ik bedoel, kijk om je heen hier op het Koopmansplein. Elk bedrijf heeft hier wel reclame staan. Stoepborden, vlaggen, parasols. Wat wil de gemeente? Dat we alles maar weghalen? Dat het er niet meer uit ziet als een plein waar winkels en bedrijven zitten gevestigd? Je hebt toch reclame nodig om je bedrijf te promoten? Reclame is voor ons als kleine ondernemer zo belangrijk, om zichtbaar te zijn. Met deze regeling zet je de kleine ondernemer op 1-0 of misschien wel op 2-0 achterstand. Waardeloos.”