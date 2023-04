OM eist werkstraffen tegen drietal voor betaalpasfraude

Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 60 tot 80 uur tegen drie mannen die verdacht worden van betaalapp-fraude. Dat meldt RTV Noord.

De verdachten zijn een 24-jarige Groninger, een 29-jarige man uit Amsterdam die eerder in Groningen woonde, en een 22-jarige man uit Meppel. De drie maakten deel uit van een groep van tenminste zes verdachten die in 2019 via Marktplaats mensen oplichtten met valse betaalapps.

Twee andere mannen uit die groep werden kortgeleden veroordeeld tot jarenlange celstraffen voor cybercriminaliteit. Ze bemachtigden via Marktplaats de gegevens van hun slachtoffers en maakten tienduizenden euro’s buit. Volgens het OM is het aan ING te danken dat ze niet veel meer geld buitmaakten, omdat de bank de rekeningen van de slachtoffers blokkeerde.

Twee van de drie verdachten trokken onder meer mede vanuit het huis van hun ouders de rekening van hun slachtoffers leeg. De rechter doet over drie weken uitspraak.