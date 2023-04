OM eist in hoger beroep hogere celstraf tegen oud-dansschoolhouder voor verkrachting en aanranding

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, gaat Khalid A. uit Groningen niet zeven, maar acht jaar de cel in. De advocaat-generaal vindt dat A. niet twee, maar drie verkrachtingen heeft gepleegd op leerlingen van de dansschool waar hij tot 2020 leiding aan gaf.

Dat laten RTV Noord en DvhN vrijdagochtend weten.

De Stadjer zit sinds september 2021 een celstraf van zeven jaar uit voor misbruik, aanranding en verkrachting. A. ging in hoger beroep tegen zijn celstraf, omdat hij meent dat hij onterecht veroordeeld is voor de verkrachtingen.

Maar A. kijkt nu tegen een nog hogere celstraf aan dan tijdens zijn proces bij de rechtbank. Toen eiste het OM slechts zeven jaar cel. Het OM wil ook een langer beroepsverbod voor de Stadjer: geen vijf, maar twaalf jaar. Daarnaast vindt het OM dat A. vijf jaar geen contact mag hebben met de slachtoffers.

Het OM schaalt de vermeende ontucht met één van zijn leerlingen op van aanranding naar verkrachting. In 2021 kwamen de rechtbank en het OM tot de conclusie dat er slechts twee keer gesproken kon worden van verkrachting.

‘Broek met gat in het kruis’

De dansleraar werd in september 2020 opgepakt, nadat dertien meisjes een aanklacht tegen hem indienden. Het merendeel van de slachtoffers was minderjarig ten tijde van de incidenten. De ontucht zou onder meer hebben plaatsgevonden tijdens stretchoefeningen en massages. Tijdens oefeningen zou A. vaak een broek hebben gedragen met een gat in het kruis. De oud-dansleraar ontkent echter in alle toonaarden dat er sprake was van onvrijwillige seks.

Oud-dansleraar ontkent verkrachting, maar geeft seks met minderjarige toe

A. werd op 24 september veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar. Daarnaast kreeg de oud-eigenaar van het Groningen Dance Center aan het Damsterdiep een beroepsverbod van vijf jaar opgelegd. A. ging vrijwel direct in hoger beroep tegen zijn veroordeling. De oud-dansleraar ontkende in alle toonaarden dat er sprake was van onvrijwillige seks, hoewel hij toegaf dat te hebben gehad met een zeventienjarige studente. Tijdens zijn proces sprak A. opnieuw over een ‘hetze’ tegen hem door de aangevers, die zou zijn ontstaan doordat de zeventienjarige studente aangifte tegen hem deed.

Nu bekend is welke straf het OM eist tegen A, is het de beurt aan de verdediging van de Stadjer om het woord te voeren. Wanneer de rechtbank uitspraak doet, is nog niet bekend.