Oeverzwaluwen in De Onlanden begonnen aan broedseizoen

Foto: Sebastiaan Scheffer

In de Lettelberterpetten, het meest westelijke deel van De Onlanden, zijn de oeverzwaluwen begonnen aan het broedseizoen. Daarvoor maken de zwaluwen gebruik van een speciale broedwand.

De betonnen wand is ongeveer acht jaar geleden geplaatst. In de wand was aanvankelijk ruimte voor zestig paartjes. In het verlengde van de wand bevindt zich zandgrond waar de vogels hun eigen tunnels in kunnen graven en waar ze in kunnen broeden. Vanwege het grote succes is de broedwand in 2020 uitgebreid van 60 naar 120 plekken. Bijzonder aan het nieuwe gedeelte is de mogelijkheid om het broedsucces van de zwaluwen te monitoren. Zo kan gezien worden hoeveel jongen de zwaluwen krijgen en wat hun condities zijn.

De oeverzwaluw komt vrijwel overal voor. Een volwassen oeverzwaluw heeft een gemiddelde lichaamslengte van twaalf centimeter. Het dier laat een kwetterend en zoemend lied horen dat tijdens de vlucht continu doorgaat. Wanneer de oeverzwaluw is neergestreken daalt het volume en zijn er meer pauzes in de zang. Wanneer een roofvogel of een andere natuurlijke vijand nadert laat de oeverzwaluw luide alarmkreten horen.

Verslaggever Sebastiaan Scheffer maakte in 2019 een reportage over de oeverzwaluw met toenmalig landschapsbeheerder René Oosterhuis: