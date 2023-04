Oekraïners in het zonnetje gezet na volgen Nederlandse lessen: “We hebben er een mooi feestje van gemaakt”

Foto: Willemijn Kemp

Verschillende Oekraïners zijn afgelopen week in het zonnetje gezet nadat ze voor langere tijd Nederlandse les hebben gevolgd. De uitreiking vond plaats in het Nescio Hotel in Haren waar ook een groot deel van de Oekraïners verblijft.

“Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, vorig jaar februari, kwamen er al heel snel Oekraïners in Haren terecht”, vertelt Willemijn Kemp, die als vrijwilligers nauw betrokken is bij de opvang. “Al snel kwam ook de vraag of het ook mogelijk was om Nederlandse les te krijgen.” Wat Kemp bij de eerste lessen direct opviel was de gedrevenheid. “Ik kan me herinneren dat bij één van de eerste lessen wij een pauze wilden inlassen, maar iedereen wilde doorgaan.”

“Bepaalde klanken waren in het begin lastig”

Kemp haar inschatting toen was dat sommigen ver zouden gaan komen. “Wat in het begin erg lastig was is de -g- klank. Een zin als bijvoorbeeld ‘hoe gaat het’, konden ze in het begin moeilijk uitspreken, omdat hun spieren niet echt op die klank getraind waren. Tegenwoordig gaat het veel beter. Sommige deelnemers is het gelukt om op A1 te komen, en anderen zelfs op A2. Met A2 kunnen mensen zich reden in alledaagse situaties. Om daar bij stil te staan hebben we een feestelijk moment georganiseerd waarbij we certificaten hebben uitgereikt die een symbolische waarde hebben maar wel een erg mooi aandenken zijn.”

Uitje naar Den Haag

“De mensen waren super trots en het was een hele gezellige avond. In het Nederlands is me gevraagd of we een uitje kunnen hebben naar Den Haag om het Nederlands in de praktijk te brengen. Ze vroegen of ik hen wilde helpen bij de organisatie. Het gesprek ging als volgt: “Waar naartoe?” “Den Haag en een museum” “en het strand?” “Ja!!! Zeker, dat is ook fijn!” “En gaan we met de trein reizen?” “Ja dat is goed. Heb ik nog nooit gedaan.”