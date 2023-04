Noordlaren druk met voorbereidingen paasvuur: “Iedere keer ontmoet ik mensen die ik niet eerder heb gezien”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Over een week is het Pasen. Dat betekent traditioneel dat er weer paasvuren ontstoken worden. In Noordlaren is Peter Sants van de stichting Festiviteiten Noordlaren druk met de voorbereidingen.

Hoi Peter! Is de paasbult al opgebouwd?

“Nee, nog niet. Maar ik begrijp je vraag omdat het volgende week al zo ver is. Maar het opbouwen doen we altijd zo laat mogelijk. Komende vrijdag en zaterdag kunnen mensen hout en snoeiafval bij ons brengen. In die dagen bouwen we de bult ook op. Je zou dat nu ook kunnen doen, maar dan komen er allemaal risico’s om de hoek kijken. Bijvoorbeeld dat mensen in het geheim snoeiafval gaan storten op de plek, terwijl wij er bij willen zijn als het gebeurt. En je wilt ook niet dat de bult op een eerder moment in de brand wordt gestoken.”

Paasvuur

Het ontsteken van paasvuren is mogelijk een overblijfsel uit de Oudsaksische godsdienst en de Germaanse mythologie. Ook zijn er geluiden dat het wellicht is overgenomen van Indo-Europeanen. Duidelijk is wel dat het van voorchristelijke origine komt, en dat het na de kerstening een christelijke invulling kreeg als het licht van Pasen ten teken van de Verrijzenis van de Zoon van God, het licht der wereld. Het paasvuur is oorspronkelijk een eerbetoon aan de godin Ostara. Behalve in Nederland komen paasvuren ook voor in Duitsland. Daar wordt vaak een pop of een figuur als Judas Iskariot symbolisch verbrand.

Hoe belangrijk is zo’n paasbult?

“Ja, toch wel heel belangrijk. We hebben het de afgelopen jaren een aantal keren niet kunnen organiseren vanwege de coronacrisis. En in 2019 kon het niet doorgaan vanwege de brandveiligheid. Het was toen heel droog, waardoor er het gevaar bestond dat de vonken die bij een paasvuur vrij komen, dat die overslaan waardoor er een natuurbrand kan ontstaan. Maar het is een heel mooi evenement waarbij mensen uit het dorp elkaar kunnen ontmoeten.”

Je doelt op de sociale cohesie?

“Klopt. In deze maatschappij leeft iedereen zijn eigen leven. Er zijn veel verplichtingen. En dat is uiteraard prima. Maar door zoiets te organiseren, op een dag waarop iedereen vrij is, komt een dorp bij elkaar. Raken mensen met elkaar in gesprek. Voor een dorp is het heel belangrijk. En ik zal je eerlijk zeggen dat ik iedere keer ook weer mensen ontmoet die ik nog niet eerder had gezien. Terwijl Noordlaren maar een klein dorp is. Maar toch, doordat mensen vertrekken en andere mensen komen hier wonen, leer je nieuwe inwoners kennen. En dat is leuk. Dat levert ook echt iets op.”

Jullie maken er ook echt een happening van hè?

“Ja. Als je denkt dat mensen zich verzamelen rond de bult en kijken hoe de vlam er in gaat, dan is dat maar een deel van het verhaal. We hebben er muziek bij. En we hebben ook catering. Er is drinken en er zijn broodjes met wat lekkers. Die catering is ook belangrijk want daarmee verdienen wij wat geld zodat de organisatie van het evenement quitte draait.”

Zoeken jullie ook nog snoeiafval?

“Jazeker. Als je snoeiafval of takken hebt, dan kun je dat komende vrijdag en zaterdag bij ons langsbrengen. Op vrijdag zijn we van 14.00 tot 17.00 uur aanwezig, op zaterdag zijn we er van 10.00 tot 17.00 uur. Mensen kunnen ons dan vinden aan de Weg naar de Kerkduinen, bij de molen naar achteren. Dan kunnen ze onder auspiciën van ons hun snoeiafval storten.”

En op zondag gaat dan de brand erin …

“Klopt! Dat is wel leuk om te vertellen, want voorheen deden we het vaak op Paasmaandag. Maar we dachten, we gaan op Paaszondag zitten. Het is een evenement voor het dorp, waarbij het ook fijn is dat ook gezinnen met kinderen langs kunnen komen. Ik kan me voorstellen dat gezinnen met kinderen het op Paaszondag wat later kunnen maken dan op de maandag. Daarom hebben we gezegd, we gaan op de zondag zitten, zodat iedereen kan genieten en de klok even niet belangrijk is.”

Vandaag is het Palmzondag, en tegelijkertijd de start van de Goede Week. Hoe belangrijk is Pasen voor jou?

“Ik ben niet echt kerkelijk. Ik bedoel, het is mooi dat we met Pasen vrije dagen hebben. Maar het is niet zo dat de Matthäus-Passion de komende week bij mij in huis klinkt. Ik vind het hele mooie en gezellige dagen waarbij er tijd en ruimte is voor het gezin en de familie. En dat is veel waard.”