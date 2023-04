Noordkant Grote Markt vanaf maandag ruim twee maanden dicht

Foto via Ruimte voor Jou (Gemeente Groningen)

De noordzijde van de Grote Markt, tussen de Oude Boteringestraat en de Oude Ebbingestraat, is vanaf aanstaande maanden ruim twee maanden afgesloten voor fietsers en bevoorradingsverkeer.

De afsluiting is nodig vanwege de herinrichting van de Grote Markt. De straat gaat op een aantal plekken helemaal open, zodat oude gas- en waterleidingen vervangen kunnen worden. Ook vindt er archeologisch onderzoek plaats en wordt er gewerkt aan de gevel van het pand naast het Groot Handelshuis. Daarna gaan ook hier de nieuwe, rode stenen in het plaveisel en worden er vakken geplaatst voor de bomen die de straat gaan sieren.

De werkzaamheden beginnen komende maandag en gaan waarschijnlijk tot eind juni duren. Doorgaand verkeer op het noordelijke deel van het marktplein is dan niet mogelijk. Fietsers moeten afstappen en te voet over de stoep. Bevoorradingsverkeer moet omrijden via Tussen Beide Markten.