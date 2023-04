Noorderzon maakt vier nieuwe acts bekend

Foto via Noorderzon

Noorderzon heeft maandagochtend haar tweede reeks acts bekend gemaakt voor de aankomende editie van het festival: drie nieuwe voorstellingen uit het hoofdprogramma én de eerste artiest uit het muziekprogramma.

Regisseur Romeo Castellucci (Italië) komt naar Groningen met een woorden-rave over fascisme van toen en nu. Het jonge gezelschap La Tristura (Spanje) presenteert hun voorstelling Zombie Girls voor het eerst buiten hun thuisland. Verder neemt het Noorse De Utvalgte een duik in de donkere krochten van het internet, met de voorstelling My Twisted World.

Buck Meek (Big Thief) is de eerste muziekact die de organisatie heeft vastgelegd voor halverwege augustus. De Amerikaanse folk- en countryrocker reist vanuit de Verenigde Staten af voor een concert in spiegeltent Pollux in het Noorderplantsoen.

De 33e editie van Noorderzon vindt plaats van donderdag 17 t/m zondag 27 augustus. De kaartverkoop start op

zaterdag 17 juni.