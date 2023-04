Nieuwe trainer Omlandia, Oranje Nassau trekt doelman aan

Foto Andor Heij. Oranje Nassau hoofdveld met kunstgras en licht

Martijn Smit wordt volgend seizoen de nieuwe trainer van Omlandia. Het wordt de eerste klus van de 28-jarige Smit als hoofdtrainer bij de senioren.

Hij woont in Roden en is trainer van Roden 0-19. Daarnaast is hij speler van het eerste elftal van Roden. Smit stopt daarmee om zich helemaal op zijn carrière als trainer te kunnen richten.

Smit volgt bij de derdeklasser uit Ten Boer Simon Schuil op. Schuil is interim-trainer bij Omlandia sinds Marcel de Groot weg is.

Eersteklasser Oranje Nassau heeft voor volgend seizoen Joar Terpstra vastgelegd. De 22-jarige doelman begon bij Go Ahead Kampen en speelde later bij SDC Putten. Terpstra komt in Groningen studeren. Bij ON vertrekt tweede doelman Jelle Bouma. Bouma hoopt elders meer speeltijd te krijgen.