Nieuwe reeks afsluitingen in aantocht voor werkzaamheden aan westkant Ring-Zuid

Foto: Aanpak Ring-Zuid

Vanaf dinsdag 18 april zorgt het werk aan de nieuwe, zuidelijke ringweg opnieuw voor afsluitingen en oponthoud voor verkeer wat vanaf Drachten de stad in wil. Dit keer krijgt ook het verkeer vanaf Hoogkerk en naar de rotonde bij de Laan Corpus den Hoorn te maken met oponthoud, omleidingen en mogelijke files.

Vorige maand moest één rijstrook op de zuidelijke ringweg al dicht voor verkeer vanuit Drachten naar het Julianaplein. Die rijstrook ging twee weken geleden weer open, maar op dinsdag 18 april gaat die weer dicht. Dit keer is er bijna een maand slechts één rijstrook beschikbaar. Tussendoor is de ringweg op deze plek een aantal avonden of dagen helemaal afgesloten.

Twintig jaar oude brandschade aan viaduct Hoogkerk

Daar komen nu flink wat afsluitingen bij. Een dag eerder (maandag 17 april) gaat ook de oprit vanaf Hoogkerk naar de ringweg richting Stad dicht. Deze oprit is ruim twee maanden afgesloten. Dat komt vanwege recent ontdekte schade aan het viaduct. Die schade werd twintig jaar geleden al veroorzaakt door een brand. De oprit heeft de meeste schade, maar ook het viaduct zelf moet vanaf 17 april negen dagen worden afgesloten voor bussen.

Vijf maanden niet vanaf ringweg naar Laan Corpus den Hoorn

De afrit naar Groningen-West vanaf de ringweg uit de richting Drachten gaat vanaf 17 april heel lang dicht, tot maandag 4 september. De werkzaamheden die hier in deze periode plaatsvinden, zijn dan ook omvangrijk, omdat deze (met de inmiddels bekende piepschuim blokken) wordt verhoogd.

Naast alle eerder genoemde afsluitingen kondigde Aanpak Ring-Zuid donderdagmiddag nog een hele reeks kleinere afsluitingen aan. Die zijn te vinden het onderstaande overzicht:

Vanaf Tot Verkeershinder Ma 17 april (22.00u) Di 18 april (06.00 uur) A7/N7 tussen Westpoort en Groningen-West dicht (richting de stad) Ma 17 april (22.00 uur) Vr 23 juni (22.00 uur) Oprit 35 Hoogkerk richting Groningen dicht Ma 17 april (07.00 uur) Wo 26 april (16.00 uur) Onderdoorgang naast busbaan dicht voor fietsers en voetgangers. Busbaan blijft open voor bussen. Ma 17 april (22.00 uur) Ma 4 september (06.00 uur) Busoprit vanaf P+R Hoogkerk richting Groningen dicht Ma 17 april (22.00 uur) Ma 4 september (06.00 uur) Afrit 36 naar Groningen-West dicht Di 18 april (06.00 uur) Vr 12 mei (22.00 uur) Eén rijstrook beschikbaar op A7/N7 tussen Westpoort en Groningen-West Vr 12 mei (20.00u) Za 13 mei (07.00 uur) A7/N7 dicht vanaf Julianaplein tot afrit Hoogkerk (de stad uit) inclusief oprit rotonde Corpus den Hoorn/Stadspark Vr 12 mei (21.00 uur) Za 13 mei (06.00 uur) A7/N7 dicht tussen Westpoort en Groningen-West (richting de stad) Za 13 mei (06.00 uur) Zo 14 mei (22.00 uur) A7/N7 dicht tussen Hoogkerk en Groningen-West (richting de stad) Za 13 mei (20.00u) Zo 14 mei (07.00 uur) A7/N7 dicht vanaf Julianaplein tot afrit Hoogkerk (de stad uit) inclusief oprit rotonde Corpus den Hoorn/Stadspark Za 13 mei (22.00 uur) Zo 14 mei (06.00 uur) A7/N7 vanaf rotonde Laan Corpus den Hoorn richting Julianaplein Zo 14 mei (20.00u) Ma 15 mei (06.00 uur) A7/N7 dicht vanaf Julianaplein tot afrit Hoogkerk (de stad uit) inclusief oprit rotonde Corpus den Hoorn/Stadspark Zo 14 mei (22.00 uur) Ma 15 mei (06.00 uur) A7/N7 dicht tussen Westpoort en Groningen-West (richting de stad)