Nieuwe oprit Bornholmstraat naar Ring-Zuid maandag open, oprit Europaweg tijdelijk dicht

Kaart van wijzing opritten. Bron: Groningen bereikbaar

De zuidelijke ringweg is vanaf aanstaande maandag weer bereikbaar vanaf de Bornholmstraat. Tegelijkertijd gaat de oprit vanaf het Europaplein drie weken dicht.

De nieuwe toerit Bornholmstraat is gebouwd op de plek waar vroeger Lübeckweg liep. Bezoekers van bijvoorbeeld de IKEA of de Bauhaus die richting Drachten of Assen, hoeven daardoor om te rijden via de toerit bij de Europaweg.

Tegelijk met de opening van de nieuwe toerit wordt de toerit vanaf de Europaweg voor drie weken afgesloten, vanwege de aanleg van een nieuwe fietsoversteek en een dierenoversteek. Op maandag 22 mei om 06.00 uur gaat de toerit weer open.