Nieuwe internationale kunstwerken op Hoofdstation

Gergana Todorova uit Bulgarije bij haar kunstwerk. Foto: Groningen Spoorzone

Op de bouwschuttingen op het Hoofdstation schitteren sinds deze week drie nieuwe kunstwerken. De kunstwerken hebben een internationaal tintje.

De werken zijn namelijk gemaakt door Anna Zannarini uit Italië, Eveline Prunache uit Roemenië en Gergana Todorova uit Bulgarije. De drie zijn tweedejaars studenten aan de opleiding Grafische Vormgeving van Academie Minerva. De kunstwerken zijn te vinden op de bouwschuttingen op het perron. “De bouwschuttingen zijn nodig voor de veiligheid op het perron, maar voor reizigers is het niet een mooi uitzicht”, meldt Groningen Spoorzone. “Het idee om de situatie op te fleuren komt van Michael Hermse van De Groninger Archieven. Daarop is er contact gezocht met Academie Minerva die hier wel iets in zag.”

Dit jaar is het voor het derde jaar op rij dat er kunstwerken geplaatst zijn. Als inspiratie voor de kunstwerken is er gebruik gemaakt van beelden uit de Groninger Archieven. Meer informatie over de kunstwerken vind je op deze website.