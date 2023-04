Nieuwe horecacontainers op tribunes FC Groningen

Foto: FC Groningen

FC Groningen heeft drie horecacontainers geplaatst op de Piet Fransen Tribune en Koeman Tribune. Supporters kunnen daar koele drankjes kopen.

Na het succes op de Tonny van Leeuwen tribune wordt het concept doorgetrokken richting de andere twee publiekstribunes van Euroborg. De horecacontainers gaan vanaf aanstaande vrijdag bij het thuisduel met FC Utrecht in werking.

FC Groningen heeft de afgelopen periode geïnvesteerd in het plaatsen van de containers om de supporters op de drie tribunes betere service te kunnen bieden. Of dat de kwaliteit van het voetbal ten goede komt, is nog even afwachten.