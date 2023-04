Niet gedragen autogordel leidt politie naar drugs, machinepistool en munitie; twee mannen uit Stad aangehouden

Foto's: Team Verkeer van de Politie Noord-Nederland

Agenten van het Team Verkeer van de politie Noord-Nederland hadden donderdagavond een mooie vangst. Een bestuurder zonder autogordel leidde agenten naar een handelshoeveelheid harddrugs, wapens en munitie. Twee mannen uit Groningen werden aangehouden.

Agenten zetten donderdagavond een auto stil langs de Jan Hissink Janssenstraat, omdat de bestuurder geen autogordel droeg. De agenten kregen het vermoeden dat de bestuurder, een 53-jarige man uit Groningen, onder invloed was van drugs. Een test wees uit dat dat het geval was.

In de zakken van de man werd niet alleen een handelshoeveelheid drugs gevonden, maar ook een aantal 9 millimeter-patronen. Daarop werd de 53-jarige man aangehouden en naar een politiecel afgevoerd.

Machinepistool, magazijnen en kogels

Na de aanhouding toog een cordon politieagenten, inclusief een arrestatieteam, naar een woning in de stad Groningen. De politie kan naar eigen zeggen niks vertellen over de locatie van deze doorzoeking.

Tijdens deze doorzoeking vonden agenten nog meer munitie, magazijnen en een machinepistool. In de woning was één persoon aanwezig, een 51-jarige Stadjer. Ook deze man is aangehouden.

In de nacht van donderdag op vrijdag werd, naar aanleiding van deze zaak, ook een woning doorzocht in de Tasmantoren aan de Regattaweg. Daar werden geen verdachte zaken aangetroffen. De twee mannen zitten vrijdagmiddag nog vast en worden verhoord. Het politie-onderzoek is nog in volle gang.