Nienke Homan wordt voorzitter van branchevereniging chemische industrie

Foto via Provincie Groningen

Oud-gedeputeerde Nienke Homan wordt per 1 mei de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie.

De overstap naar een voorzittersrol binnen de koepel van chemische bedrijven lijkt opvallend voor de voormalige GroenLinks-politica, maar volgens Homan is haar aanstelling niet zo vreemd: “In deze tijden hebben we doorpakkers nodig. De komende jaren moet het gebeuren: grondstoffen en producten die we dagelijks gebruiken op een duurzame manier produceren. De chemische industrie werkt daaraan en speelt daar een cruciale rol in. Al jaren zet ik me actief in voor het verduurzamen van de industrie door partijen samen te brengen. We gaan een groene economie alleen maar realiseren als iedereen meedoet. Ik wil daar verantwoordelijkheid voor nemen.”

De rest van het bestuur laat weten blij te zijn met het ‘frisse geluid’ wat Homan zal laten horen. “Met haar politieke en bestuurlijke achtergrond, ruime kennis van de industrie en verbindende kracht zal zij een belangrijke bijdrage leveren aan de grote opgaven die voor ons liggen. Wij zijn ervan overtuigd dat ze de buitenwereld scherp op koers kan houden”, aldus VNCI-vicevoorzitter Anton van Beek. “Wij kijken uit naar de samenwerking.”

Homan stapte in december 2021 op als gedeputeerde in het Groningse provinciebestuur, na tien jaar activiteit in Groningse provinciepolitiek. Inmiddels is Homan onder meer ondernemer in waterstofketens (Impact Hydrogen), voorzitter Raad van Commissarissen Energie Data Services Nederland (EDSN) en voorzitter van de brancheorganisatie voor de keramische industrie (KNB).