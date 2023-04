Negen auto’s opengebroken aan Ulgersmaweg, apparatuur gestolen

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Aan de Ulgersmaweg is in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken in zeker negen auto’s. De voertuigen stonden geparkeerd nabij de Gerrit Krolbrug.

De politie meldt dat de inbraken zondagochtend ontdekt werden. Daarbij blijkt dat door ramen te forceren de inbrekers toegang hebben gekregen tot de voertuigen. Onder andere navigatieapparatuur is gestolen. De politie roept eigenaren op om aangifte te doen van de diefstal. De politie is inmiddels ook een onderzoek gestart. Om contact te leggen met de auto-eigenaren is er in elke auto die is opengebroken een brief achtergelaten met informatie hoe er aangifte gedaan kan worden.

Het is niet voor het eerst dat de buurt te maken krijgt met vandalisme. In november werden aan het Heerdenpad, bij het CSG Wessel Gansfort, twee auto’s door brand verwoest. Vermoedelijk is deze brand ontstaan door een vuurwerkbom. De wijkvereniging sprak toen al haar zorgen uit over de situatie.