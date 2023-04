Nederlaag GVAV Rapiditas, Forward wint derby

Foto Martijn Minnema: Forward - Stadspark

In de eerste klasse F was er verlies voor GVAV Rapiditas. Een klasse lager won Forward de derby van SC Stadspark.

In de eerste klasse F verloor GVAV Rapiditas in Emmen met 2-0 van vv Emmen. Emmen stond lang onderin, maar is aan een indrukwekkende inhaalrace bezig en is inmiddels zevende.

GRC Groningen speelde in en tegen Roden met 0-0 gelijk. GVAV is vierde met 31 punten uit 20 wedstrijden. GRC staat een plek lager met 26 uit 20 en heeft nog wat punten nodig om zich definitief veilig te spelen.

In 2K won Forward thuis met 3-0 van SC Stadspark. Forward was voor de rust sterker en kwam op 1-0 via Marnix Metus. De tweede helft ging gelijk op, maar Forward maakte er nog twee. Idse Sorber en Tomas Butz waren de doelpuntenmakers.

Helpman won zaterdagavond al met 3-1 bij Peize. Huub Rudolphy, Jacob Lubbers en Kevin Hofman scoorden voor Helpman.

Helpman is derde met 36 uit 19, Forward vijfde met 31 uit 18 en Stadspark is achtste met 25 uit 19.

In 3C won kampioen FC Lewenborg met 5-4 van Actief. Tom Katgert en Armando Kremer scoorden twee keer. Brian de Witt maakte er één.

Engelbert verloor thuis met 4-1 van nummer twee Muntendam. Hessel Veenstra maakte de enige treffer voor Engelbert dat vijfde staat.

Groninger Boys won op West End met 6-1 van MOVV. Justin Bos scoorde twee keer. Angelo Boonstra, Sean Nfor, Dairon Cecillia en Luca Edzi maakten de overige treffers. Groninger Boys is zevende.