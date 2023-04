Nationale Zaaidag: “Hoe de bijenpopulatie er voor staat, dat maakt mij wel angstig”

De bijen een handje helpen. Zaterdag gebeurde dit op tientallen locaties in het land door middel van zaadbommen waaronder in Garmerwolde. De actie vond plaats in het kader van de Nationale Zaaidag.

“Ik vond dat ik iets moest doen”, vertelt Cees Leurs. “Ik maak me zorgen hoe de natuur er voor staat. We weten allemaal dat de bijen het moeilijk hebben. Terwijl ze een belangrijke rol spelen. In het bestuiven bijvoorbeeld. En daarom heb ik daar mijn steentje aan bij willen dragen. Ik heb me aangemeld als locatie voor Voedselbank voor Bijen. Dit betekent dat mensen de afgelopen periode een zakje met zaadmix bij mij konden halen. En de bedoeling was dat de inhoud van het zakje gisteren gezaaid werd.”

Nationale bijenstichting: “Leefomgeving veranderen met een klein gebaar”

De actie is een initiatief van de Nationale Bijenstichting. Speerpunt van deze organisatie is landschapsherstel en bescherming van bestuivende insecten als bijen, hommels en vlinders. Elk jaar in april vindt er een zaaidag plaats waarbij deze insecten worden geholpen. “We kunnen onze leefomgeving al veranderen met een klein gebaar”, laat de stichting weten. “We zaaien bloemen of we planten een boom. Daar begint ook bewustwording over biodiversiteit en begint een andere relatie met onze natuurlijke omgeving. Zo ontstaat verandering.”

“Ik gun toekomstige generaties ook een goed leven”

En niet alleen in Garmerwolde was de afgelopen weken een voedselbank te vinden, maar ook op een twintigtal andere locaties in de gemeente deden bewoners mee. “Of ik ’s nachts wakker lig van de situatie?” Herhaalt Leurs de vraag. “Ik denk dat dat niet zo veel helpt. Maar ik maak me wel zorgen. Ik ben 73 jaar. En ik gun toekomstige generaties ook een goed leven op deze wereldbol. En het is ook een boodschap die gehoord wordt. Ik weet dat veel jonge mensen zich zorgen maken. En het is heel prettig dat ook veel jongeren zich voor deze actie inzetten.”

“Het begint allemaal bij jezelf”

De zakjes met zadenmixen waren in Garmerwolde dan ook niet aan te slepen. “Alles is op gegaan. En gisteren zal er druk gezaaid zijn waardoor er straks prachtige planten gaan bloeien waar we de bijen en andere insecten mee helpen. Ik heb het zaaien gisteren overigens niet gezien. Ik moest elders zijn, maar ik weet zeker dat er in Garmerwolde hard gewerkt is.” Voor Leurs is ook duidelijk dat hij volgend jaar weer mee wil doen aan de actie: “Het begint allemaal bij jezelf. Je kunt je druk maken om de situatie, maar je kunt ook wat doen. En hopelijk gaan veel mensen dit voorbeeld volgen.”

De zakjes met kruidmixen die de afgelopen periode verspreid zijn bevatten 2 gram aan inheemse bloemzaadmixen. Deze 2 gram is goed voor ongeveer twee vierkante meter. Meer informatie over hoe je bijen kunt helpen, vind je op deze website.