Nationale Bijentelling van start: “Iedereen die mee telt draagt bij aan de bescherming”

Dit weekend vindt de Nationale Bijentelling plaats. Mensen worden opgeroepen om op zaterdag of op zondag een half uurtje bijen te tellen in je tuin, op het balkon of in een park in de buurt.

De bijentelling wordt voor de zesde keer gehouden. Met de telling krijgen wetenschappers een beeld hoe de bijenpopulatie er in Nederland voor staat. Dit jaar is de telling misschien wel extra belangrijk want de experts zijn erg benieuwd hoe de bijen de zachte winter en de late vorst hebben overleefd. Door die vorst kan het zo zijn dat veel kruidachtige planten zijn doodgevroren. “Dat dit gebeurt dat is normaal”, vertelt Koos Biesmeijer, die bijenexpert is bij Naturalis. “Maar als deze planten zijn doodgevroren betekent het wel dat de bloemen niet beschikbaar zijn voor de bijen. Terwijl bijen nu juist een essentiële rol spelen in ons voedselsysteem.”

In april komen er in ons land zestien verschillende soorten wilde bijen, hommels en zweefvliegen voor. Op deze website vind je een handige gids hoe je alle soorten kunt herkennen. De resultaten van je telling kun je doorgeven via deze website. En dat tellen is volgens Biesmeijer belangrijk: “Iedereen die meetelt tijdens de Nationale Bijentelling draagt bij aan die bescherming. Het geeft inzicht in de hoeveelheid bijen en zweefvliegen in ons land, en in de toe- en afname van bijensoorten. Hoe meer tellers hoe beter, want zo krijgen we een steeds beter beeld van de bijenstand in ons land.”