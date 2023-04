Naam ‘Robben’ prijkt komend seizoen opnieuw op wedstrijdformulieren FC Groningen

Foto: FC Groningen Opleiding via Twitter

Zevenentwintig jaar nadat de naam ‘Robben’ voor het eerst werd opgetekend voor een wedstrijd van een elftal van FC Groningen, prijkt de naam komend seizoen opnieuw op wedstrijdformulieren. Dit keer niet voor levende legende Arjen, maar voor zoons Kai en Luka.

Het mannelijke kroost van Arjen Robben stroomt komend seizoen in bij de opleiding van de club. Kai en Luka speelden hun wedstrijden tot nu toe bij Be Quick 1887. De oudste (Luka) stroomt in bij het onder-16 elftal. De jongere Robben-telg treedt volgend seizoen aan voor FC Groningen onder-12.

🆕 Kai Robben (O12) en Luka Robben (O16) stromen komend seizoen in bij de opleiding. Welkom boys!💚#WordGroter pic.twitter.com/epP6HPF9mp — FC Groningen Opleiding (@fcgopleiding) April 24, 2023