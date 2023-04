Na een week zwoegen is het straatkunstwerk in het Koude Gat af

Foto: Rieks Oijnhausen

Het grote straatkunstwerk in het Koude Gat is af. Kunstenaarsduo VAAF en verschillende vrijwilligers zijn de afgelopen week hard aan het werk geweest in het straatje tussen de Vismarkt en de Herestraat.

De werkzaamheden begonnen met Pasen. “We vonden het heel belangrijk dat de vrouwen die we uitgebeeld hebben er ook zo uitzien zoals ze er in het echt ook uit zien”, vertellen Jonna Bo Lammers en Lotte Masker, die samen het kunstenaarsduo VAAF vormen. “Op zondag zijn we begonnen met het projecteren van het kunstwerk op de muur. En daarna zijn we gestart met het inkleuren van het kunstwerk. Dat hebben we niet alleen gedaan, maar daar hebben ook een heleboel vrijwilligers bijgeholpen. En inmiddels is het af. Of we trots zijn op het eindresultaat? Absoluut.”

Mahsa Amini

Het kunstwerk vertelt een heftig verhaal. Op de beeltenis zijn namelijk demonstranten te zien die om het leven zijn gekomen tijdens de anti-overheidsprotesten in Iran. Bij de protesten wordt er aandacht gevraagd voor de vrouwenrechten in het land en daarbij richt men zich tegen het regime. In de Islamitische republiek wordt daar door het regime met harde hand op gereageerd. De beeltenis van Mahsa Amini heeft in het kunstwerk een prominente plaats gekregen. De moord op de 22-jarige vrouw was het begin van de massale protesten. De vrouw had zich niet gehouden aan de strenge kledingvoorschriften die er in het land gelden. Ook is er een vrouw te zien die haar oog verloor tijdens het geweld tegen de demonstranten. De Iraanse politie schiet namelijk bewust met rubberen kogels op de ogen van de protesterende Iraniërs. Verminken zouden anderen moeten ontmoedigen om te protesteren.

Tot komende herfst te bekijken

Initiatiefnemer van het kunstwerk is Safoora Kamjan. Zij komt oorspronkelijk uit Iran maar is er al tien jaar niet meer geweest. Kamjan wilde iets doen en besloot om kunst te gebruiken om een stem te geven aan alle vrouwen in de wereld die voor hun plek vechten in de maatschappij. Het kunstwerk in het Koude Gat is tot komende herfst te bekijken. Daarna verdwijnt het weer.

Verslaggever Daniëlle Rademaker maakte een reportage over het kunstwerk: