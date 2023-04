Modernisering en verduurzaming van Dialyse Centrum Groningen van start

Foto via Dialysecentrum Groningen

In mei van dit jaar begint het Dialyse Centrum Groningen aan een grootschalige verbouwing van haar locatie op het UMCG-terrein. Eind vorige week zetten de betrokken organisaties hun handtekening onder de verbouwplannen.

De modernisering betreft een grootschalige interne verbouwing. Die is volgens DCG-directeur Tanja Lips hard nodig, omdat de huidige inrichting van het pand niet past bij de huidige manier van dialyseren: “Na afronding beschikken wij over een duurzame locatie die een wezenlijke bijdrage levert aan de groene dialyse van de toekomst. We krijgen de gelegenheid om de locatie Groningen te herinrichten volgens de eisen van de tijd, waarmee we een toekomstbestendige omgeving creëren voor patiënten en medewerkers.”

De verbouwing begint in mei van dit jaar en is waarschijnlijk aan het eind van dit jaar klaar.