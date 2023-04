Minister Van der Wal: “Paasvuren kunnen gewoon doorgaan”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Paasvuren kunnen tijdens het aanstaande Paasweekend gewoon doorgaan. Dat heeft minister Christianne van der Wal (VVD) van Natuur en Stikstof laten weten naar aanleiding van vragen van de fracties van BBB en JA21. In de gemeente Groningen vinden er paasvuren plaats in Noordlaren en Onnen.

De partijen hadden vragen gesteld omdat ze bang waren dat door de stikstofregels paasvuren niet door zouden kunnen gaan terwijl het wel een traditie is. “Ik deel de mening dat tradities belangrijk zijn”, schrijft minister Van der Wal. “Echter moet ook bij tradities de geldende wet- en regelgeving in acht worden genomen. Uit een gesprek tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en provincies is gebleken dat de betreffende provincies bereid zijn om tegemoet te komen aan initiatiefnemers zodat de vuren zo veel mogelijk door kunnen gaan. Daardoor kunnen ruim tweehonderd paasvuren doorgang vinden.”

Minister Van der Wal: “Provincies kijken optimaal naar de mogelijkheden om tradities in stand te houden”

Van der Wal: “In tien tot twintig gevallen is dit niet mogelijk op de locatie of in de omvang die een initiatiefnemer voor ogen staat. Het is dan aan de initiatiefnemer om het vuur te verplaatsen, te verkleinen of ervan af te zien. De provincies kijken bij de uitvoering van de Wet Natuurbescherming via deze weg optimaal naar de mogelijkheden om de traditie in stand te houden.”

Onnen en Noordlaren

In de gemeente Groningen vinden tijdens het weekend twee paasvuren plaats. Op zondag is het de beurt aan Noordlaren. Afgelopen weekend liet de organisatie van het Paasvuur in het dorp aan OOG Tv weten druk bezig te zijn met de voorbereidingen. Op Paasmaandag vindt een paasvuur plaats in Onnen. Voor beide evenementen is inmiddels een vergunning afgegeven.

Paasvuur

Het ontsteken van paasvuren is mogelijk een overblijfsel uit de Oudsaksische godsdienst en de Germaanse mythologie. Ook zijn er geluiden dat het wellicht is overgenomen van Indo-Europeanen. Duidelijk is wel dat het van voorchristelijke origine komt, en dat het na de kerstening een christelijke invulling kreeg als het licht van Pasen ten teken van de Verrijzenis van de Zoon van God, het licht der wereld. Het paasvuur is oorspronkelijk een eerbetoon aan de godin Ostara. Behalve in Nederland komen paasvuren ook voor in Duitsland. Daar wordt vaak een pop of een figuur als Judas Iskariot symbolisch verbrand.