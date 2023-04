Miljoenenbezuiniging dreigt op openbaar vervoer, verschillende lijnen in Stad dreigen te verdwijnen

Foto: TheRoy-t via Wikimedia Commons (3.0)

Er dreigt voor volgend jaar een miljoenenbezuiniging op het openbaar vervoer in de provincies Groningen en Drenthe. In de concessie dreigen verschillende buslijnen te verdwijnen. Daarover schrijft het Dagblad van het Noorden.

Het gaat om een bezuinigingsronde van 5 tot 7 miljoen euro. De bezuinigingen zijn nodig omdat de uitgaven stijgen en de inkomsten lager zijn. Bij uitgaven gaat het bijvoorbeeld om gestegen salariskosten en hogere energiekosten. De inkomsten zijn lager omdat ongeveer twintig procent van de reizigers van voor de coronacrisis nog niet is teruggekeerd. Daarnaast krijgt het OV-bureau een lagere vergoeding voor het gebruik van de studentenkaart.

Buslijnen

Op jaarbasis is de omzet van het OV-bureau ongeveer 110 miljoen euro. Op de begroting voor volgend jaar is er een tekort van 8,2 miljoen euro. Zelf vangt het 3 miljoen euro op, waardoor er een gat blijft van ongeveer 5 miljoen euro. Om dit op te vangen dreigen verschillende lijnen te vervallen. Daaronder lijn 8 van Hoogkerk via het Hoofdstation naar Europapark, lijn 17 van Europapark naar industrieterrein Zuid-Oost en een deel van lijn 19 tussen Europapark en de Vestdijklaan. Daarnaast rijdt lijn 18 van Hoogkerk naar Zernike niet tijdens de kleine vakanties en een deel van lijn 9 van Paddepoel naar Zernike. Ook verschillende andere lijnen in de provincies dreigen te verdwijnen.

Bezuinigingen

Het OV-bureau hoopt dat de provincies en gemeenten met extra geld over de brug komen. Ook vorig jaar dreigden buslijnen te verdwijnen. Buslijn 45, van Middelstum naar Spijk, en lijn 637 van Zoutkamp naar Zuidhorn, konden toen gered worden omdat de provincie Groningen extra geld op tafel legde. Naast het schrappen van lijnen voert het OV-bureau ook bezuinigingen uit. Zo wordt de zomervakantie verlengd van zes naar zeven weken. Gedurende het hele jaar zullen er minder bussen rijden op de Q-link- en stadslijnen. Ook worden de spitstijden ingekort.