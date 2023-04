Met paard en ploeg wordt Toentje voorbereid op komend seizoen: “Voedselbank heeft ons nodig”

Foto: Wouter Holsappel

Toentje aan de Paradijsvogelstraat in de Oosterparkwijk is klaar voor het aanstaande groei- en bloeiseizoen. De tuin is zaterdagochtend ecologisch geploegd.

“Het is altijd even de vraag wanneer je deze werkzaamheden het beste uit kunt voeren”, vertelt Margien Doze van Toentje. “De laatste weken heeft het nogal geregend. Dat is niet ideaal. Daarnaast moet de boer tijd hebben om met paard en ploeg langs te komen. Dus je zoekt naar het ideale moment, en dat is deze zaterdag geworden.” Bij het ecologisch ploegen wordt door middel van een wielploeg, voortgetrokken door paarden, een vore gemaakt. Met deze vore, of insnijding, wordt de grond gekeerd, verkruimeld en proper gemaakt.

“Tuinders maken elkaar her en der al flink gek”

De komende tijd zal er gezaaid gaan worden. “Daarbij werken we met de klok mee. Het is belangrijk om de gewassen niet op dezelfde plek als vorig jaar te zaaien. Dat komt een gewas niet ten goede. Dat zaaien heeft overigens geen haast. Je ziet her en der dat tuinders elkaar al helemaal gek maken. Dan zeggen ze, dit heb ik al staan, en dat heb ik al gezaaid. Maar zolang er nog vorst mogelijk is in de nachten, hoef je weinig te verwachten. De grond moet eerst warmer worden voordat het ontkiemingsproces kan beginnen. Dit proces begint na IJsheiligen (11 tot 14 mei, red.) vaak echt op gang te komen.

Vrijwilligers gezocht

Bij Toentje staan de zaken er ondertussen goed voor. “We zijn in 2012 begonnen. Toentje is een initiatief van Jos Meijers die toen een samenwerking aanging met de gemeente en de Voedselbank. Met hulp van heel veel mensen en organisaties is Toentje de sociale onderneming geworden die het nu is. En ik merk dat we steeds minder energie hoeven te steken in het bekend zijn. We hebben ook een trouwe schare vrijwilligers die ons helpen. Maar we kunnen wel altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Dus als je vraagt of het goed gaat, absoluut, maar nieuwe mensen zijn bij ons altijd welkom. Zij kunnen zich via onze website aanmelden.”

“Voedselbank helpen”

De producten die op Toentje verbouwd worden gaan grotendeels naar de Voedselbank in Groningen. “Ik heb de berichten de afgelopen maanden gelezen dat er bij de Voedselbank een groot tekort is aan producten uit de schijf van vijf. Gelukkig zijn er al veel boeren die bijspringen, die hulp bieden. En wij gaan daar ons steentje dit jaar ook weer aan bijdragen. Om maar zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen.”