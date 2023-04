Meer verkeersdoden in Groningen dan vorig jaar; voornamelijk ouderen vaker slachtoffer

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het aantal verkeersdoden in Groningen is in het afgelopen jaar toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdagochtend naar buiten heeft gebracht. Met name het aantal hoogbejaarde verkeersdoden steeg sterk.

Groningen kende in 2022 vijf dodelijke verkeersslachtoffers méér dan in het jaar ervoor. Met 26 dodelijke verkeersslachtoffers is het aantal wel een stuk lager dan in andere provincies.

Opvallend is dat het aantal dodelijke slachtoffers sterk steeg onder Groningers van tachtig jaar of ouder. Daar verdubbelde het aantal dodelijke slachtoffers het afgelopen jaar (van 4 naar 9). Ook onder Groningers tussen de 50 en 60 jaar steeg het aantal doden flink.

De stijging moet wel enigszins in perspectief worden gezien. Het aantal doden in het Groningse verkeer is over de lange termijn bezig aan een daling. Zo kwamen er in 2000 nog 34 mensen om het leven in het verkeer. Vier jaar daarvoor waren dat er zelfs 48.

De cijfers voor Groningen weerspiegelen een landelijke trend. In 2022 kwamen 737 mensen om door een verkeersongeval, 147 meer dan in 2021. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers nam het sterkst toe onder fietsers van 75 jaar of ouder.