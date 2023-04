Meer mensen vragen hypotheek aan voor aankoop woning, maar bedragen dalen flink in Groningen

Hoewel het absolute aantal hypotheekaanvragen de afgelopen drie maanden flink is gedaald (52 procent) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, nam het aantal aanvragen voor de aankoop van een huis aanzienlijk toe (10 procent). Tegelijkertijd kende Groningen een flinke daling in het gevraagde hypotheekbedrag.

Dat blijkt uit cijfers in de Hypotheekindex van De Hypotheker.

Volgens de hyptheekverstrekker is de sterke daling in het absolute aantal aanvragen vooral het gevolg van een afname van mensen die een bestaande hypotheek oversluiten. De stijgende hypotheekrente zorgde er vorig jaar nog voor dat het aantal hypotheekaanvragen op recordhoogte stond.

Maar het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning is ten opzichte van het laatste kwartaal van 2022 met 10 procent toegenomen. Met name onder onder jonge huizenkopers is sprake van een stijging (+7 procent). Er kwamen het afgelopen jaar flink wat huizen bij voor deze groep.

De stijging van het aantal aanvragen door jongere kopers liet zich in Groningen ook zien in het aangevraagde bedrag voor een hypotheek. De provincie Groningen kende de sterkte daling (15 procent) in het aanvraagbedrag van alle provincies.

Volgens Bert Masson van De Hypotheker in Groningen laten deze cijfers zien dat de woningmarkt zich ietwat aan het herstellen is: “De prijzen van koopwoningen op jaarbasis zijn in maart voor het eerst in negen jaar gedaald. Veel grote geldverstrekkers verwachten dat deze ontwikkeling zich zal voortzetten, waardoor het aantal kooptransacties in de komende periode waarschijnlijk verder zal groeien.”