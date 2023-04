Medewerkers geneesmiddelenonderzoeker leggen het werk neer

Medewerkers van geneesmiddelenonderzoeker ICON, met verschillende vestigingen in Stad, leggen op 9 mei het werk neer. De werkgever heeft vrijdag een ultimatum laten verstrijken.

Dat ultimatum was eerder in de week gesteld door vakbond FNV. Volgens de vakbond zijn de werkgever en de werknemers de afgelopen dagen wel dichterbij elkaar gekomen om tot een akkoord te komen, maar is er desalniettemin nog sprake van een groot verschil. De werknemers eisen een salarisverhoging van ruim 14 procent om de inflatie te kunnen compenseren. ICON wil niet verder gaan dan 6 procent. Bij de onderhandelingen gaat het niet alleen om een salarisverhoging, maar ook om betere reiskostenvergoedingen. Daarnaast moet er een bonusregeling opgetuigd worden.

“We willen niet de veiligheid van patiënten in gevaar brengen”

Nu het ultimatum verstreken is wordt op 9 mei het werk neergelegd. FNV-bestuurder Chaim Korthof: “In eerste instantie voor een uur. Maar dat kan vervolgens oplopen tot een volledige staking. Als er geen beter resultaat komt.” De komende dagen wordt onderzocht hoe er gestaakt kan worden zonder dat de veiligheid van patiënten in gevaar komt. “Wat we niet willen, is dat de veiligheid van patiënten in gevaar komt. We hebben ICON daarom tot 8 mei de tijd gegeven om te bedenken hoe dat voorkomen kan worden.”

ICON is een bedrijf dat geneesmiddelen ontwikkelt voor de farmaceutische, biotechnologische en medische hulpmiddelenindustrie. Het hoofdkantoor staat in Ierland. In Nederland werken er in totaal 840 mensen. Het bedrijf heeft in Groningen vier locaties, waaronder een onderzoeks- en keuringscentrum bij het Martini Ziekenhuis.