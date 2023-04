Medewerkers dragshowbar en gaycafé mishandeld, verdachte voortvluchtig

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Verschillende medewerkers van Dorothy’s Drag under the rainbow aan de Pottebakkersrijge zijn in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld. Een verdachte is nog voortvluchtig.

“Er hebben de afgelopen nacht twee incidenten plaatsgevonden”, vertelt eigenaresse Dorothy Male. Sinds de zomer van 2022 runt zij een dragshowbar en gaycafé aan de Pottebakkersrijge. “Een groep mannen kwam voorbij en zij begonnen homofobe teksten te schreeuwen naar ons. Vervolgens ontstond er een discussie. Dit duurde een aantal minuten, maar op een gegeven moment zagen ze in dat wat ze deden niet goed was en werden verontschuldigingen aangeboden. Dat was mooi.”

“Persoon was volgens mij helemaal cuckoo“

Maar daarmee was de kous nog niet af. “Iemand was de situatie aan het filmen waarop één van mijn medewerkers zei dat daar mee gestopt moest worden. Vervolgens werden er weer homofobe teksten geschreeuwd. Ook werden daarbij door deze persoon klappen uitgedeeld. Verschillende medewerkers probeerden de situatie te de-escaleren. Ik weet niet wat er met deze persoon aan de hand was, maar ik denk dat hij helemaal cuckoo was. Verschillende medewerkers hebben blauwe plekken en kneuzingen opgelopen. Ondertussen was ook de politie gebeld, die al snel arriveerde. De persoon was er kort daarvoor als een haas vandoor gegaan.”

Politie: “In omgeving op zoek geweest naar persoon”

De politie bevestigt dat in de Paasnacht een incident was in de straat. “Er heeft een mishandeling plaatsgevonden”, vertelt politiewoordvoerder Anouk Harteveld. “Wij zijn naar de locatie gekomen en hebben daar onderzoek gedaan. We hebben met verschillende mensen gesproken. We hebben niemand aan kunnen houden. Wel hebben we een signalement gekregen, en we zijn in de omgeving op zoek geweest naar deze persoon. Maar we hebben degene nog niet aangetroffen.”

Dorothy Male: “Dit verwacht je niet in Groningen”

Bij Male zit ondertussen de schrik er goed in. “Wat we afgelopen nacht hebben meegemaakt, dat verwacht je niet in Groningen. Sinds we hier ons café hebben geopend gaat het ook ontzettend goed. Natuurlijk gebeurt er wel eens wat. Als tieners door de straat fietsen dan wordt er wel eens iets geroepen naar de dragqueens die hier aanwezig zijn. Maar we laten ons niet uit het veld slaan. Dorothy’s Drag under the rainbow is en zal een veilige plek blijven waar mensen uit de scene elkaar kunnen ontmoeten en plezier kunnen hebben. Ondanks dat we geschrokken zijn, gaan we daar mee door.”

“Iedereen is bij ons welkom”

Toch zal het café op Paaszondag niet geopend zijn. “Dat was sowieso al niet de bedoeling. Het is Pasen en dan zijn we gesloten. Ook de komende dagen zijn we dicht, maar vanaf donderdag openen we weer de deuren en gaan we verder met dat waar we aan werken: een geëmancipeerde samenleving waar iedereen kan zijn wie hij of zij is, waar iedereen welkom is.”

