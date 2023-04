Mbo-studenten Noorderpoort, Alfa en Terra helpen lokale bevolking in Roemenië

Foto via Talent 4 Roemenië (Polarsteps)

Twintig studenten van Noorderpoort, het Alfa-college en Terra MBO zijn vorige week vertrokken naar Tichindeal in Roemenië. Daar knappen ze huizen op van de lokale bevolking en bouwen ze verder aan een huiswerkverblijf.

Het is niet voor het eerst dat studenten van de MBO-scholen naar Tichindeal gaan In 2014 begonnen ze met de bouw van een huiswerkverblijf. “Dit is nu voor zestig procent af”, vertelt Hans Buissink, één van de initiatiefnemers van het project. “Het is de bedoeling dat die aan het eind van deze reis voor negentig procent af is. Zo heeft een aantal studenten een rolstoelhelling gebouwd bij de entree, een andere groep bouwt onder begeleiding een garage en weer een andere groep heeft de elektriciteit op de bovenverdieping van het huiswerkverblijf in orde gemaakt.”

Daarnaast helpen de studenten de lokale bevolking met klusjes in en rondom het huis, zoals het vervangen van het raam of het opknappen van een keukentje. Het project is bedoeld om studenten internationale ervaring mee te geven. Student Ruben Blaauw vertelt onder de indruk te zijn van het land en de cultuur. “Als je de stad uitrijdt zie je dat de armoede toeneemt. Waar je in de stad allemaal dure auto’s ziet rijden, zie je in het dorpje waar we werken bijvoorbeeld een paard en wagen. De huisjes in het dorpje waar we werken zijn ook in veel slechtere staat. Oh, en het eten hier, dat ga ik echt niet missen. Ik kijk er naar uit om straks weer een echte Nederlandse maaltijd te eten. Het is in ieder geval een ervaring die ik nooit meer zal vergeten.’”

