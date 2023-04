Markus Held vertrekt na twee seizoen bij Lycurgus; club moet op zoek naar nieuwe spelverdelers

Markus Held - Foto via Samen Lycurgus

Lycurgus moet op zoek naar nieuwe spelverdelers. Na het vertrek van Tieme de Jong heeft ook Markus Held besloten geen nieuw contract te tekenen bij de Groningse volleybalclub.

Held verkast naar de Lotto Volley League in België. De Barnevelder heeft een contract getekend bij Caruur Gent, de ploeg die in het afgelopen seizoen vijfde werd in de Belgische competitie.

“Het was een lastige beslissing”, vertelt de 22-jarige spelverdeler. “Maar ik denk dat dit een mooie kans is.”

Voor Lycurgus betekent het vertrekt van Held dat het voor komend seizoen nog geen spelverdelers heeft vastgelegd, nadat eerder deze maand bekend werd dat ook Tieme de Jong vertrekt uit Groningen. Hij vertrekt naar Simplex SSS, de ploeg waar Held zijn volleybalavontuur ooit begon.