Marjet Woldhuis keert tijdens Koningsnacht voor even terug in Stad: “Ik wil de hele Vismarkt in extase brengen”

Foto: lumynphotography

Twee jaar geleden verliet Marjet Woldhuis Stad. Haar politieke carrière zei ze vaarwel, het huis werd verkocht, de relatie werd verbroken en ze begon een nieuw leven op Fuerteventura. Als dj. Tijdens Koningsnacht is Woldhuis weer voor even terug in de hoedanigheid van Marjet 2.0.

Hoi Marjet! Hoe gaat het met je?

“Ik loop de hele dag al met een grote glimlach rond. Ik heb ontzettend veel zin om tijdens Koningsnacht op de Vismarkt plaatjes te gaan draaien. Maar tegelijkertijd krijg je op zulke momenten ook een spiegel voorgeschoteld. Dat het zo geweldig fijn is dat dit nieuwe leven mij gegund is. Het voelt als een tweede leven. En dat is ongekende dankbaarheid aan iedereen die mij dit gunt, en mij helpt.”

Want je was natuurlijk in Stad bekend als fractievoorzitter van 100% Groningen …

“Het was een prachtige tijd. Maar na acht jaar de inwoners vertegenwoordigen kreeg ik het gevoel dat ik mezelf kwijt raakte. Ik was volksvertegenwoordiger. Maar ik had ook een baan. En ik heb toen het roer volledig omgegooid. Alles wat ik had heb ik stopgezet. Ik ben op Fuerteventura gaan wonen en daar heb ik mezelf opnieuw uitgevonden. Na een jaar rust dacht ik, nu moet ik wel weer iets gaan doen. En toen ben ik de muziek ingerold.”

Hoe is dat gegaan?

“Ik was al langere tijd niet tevreden met de manier hoe er plaatjes werden gedraaid op het eiland. Dat kon veel beter, dacht ik. En toen ben ik letterlijk aan de knoppen gaan draaien om het te veranderen. In eerste instantie één avond in de week. De eigenaar van de bar waar ik dat deed die was super enthousiast. Die zei, je energie, je enthousiasme. Dat is zo leuk. En het werd steeds groter. Er kwam een tweede avond bij, een derde avond. Binnen twee maanden was mijn naam bekend op het hele eiland, kwamen er verzoeken binnen of ik ook op andere plekken muziek wilde draaien. En iedere keer kwamen er veel mensen.”

En tegenwoordig ben je te groot geworden voor het eiland?

“Haha. Ik heb inderdaad inmiddels in Finland gedraaid, maar ook in Duitsland en Italië. Binnenkort ga ik ook weer naar Milaan. Dus het gaat gewoon ontzettend goed. En dat komt denk ik door de manier hoe ik werk. Ik geef 100% energie. Als ik draai dan zit en blijf ik in de hoogste versnelling. Het is een explosie aan energie. En ik draai niet zomaar wat plaatjes, nee, ik probeer er ook echt een verhaal van te maken. Ik ben wat dat betreft ook niet een dj maar meer een artiest.”

Maar hoe kom je dan op Koningsnacht in Groningen terecht?

“De wens om in Nederland op te treden die was er al wat langer. Jesse Niemeijer van DJ-Events.nl kende deze wens. En Groningen. De stad zit in mijn hart. Mensen kennen mij in de stad als Marjet Woldhuis. En niet als Sisi Carini, de naam waar ik onder werk. Groningen. De stad waar ik zoveel discussies heb gevoerd. Waarbij ik over iedere straathoek zo ongeveer wel een politiek debat heb gevoerd. En toen kreeg ik te horen dat ik daar, op de Vismarkt, mag optreden.”

Wat dacht je toen je dat hoorde?

“Ik viel van mijn stoel. Echt. Dat ik, Marjet Woldhuis met mijn bos krullen daar op de Vismarkt mag staan om Groningen helemaal op de kop te zetten. Ja, dit wordt op voorhand één van de hoogtepunten in mijn carrière. Dat weet ik nu al.”

Ben je al een beetje zenuwachtig?

“Haha, ja. Jullie bellen mij nu om mij te interviewen, en jullie komen me ook tijdens Koningsnacht filmen. Op zulke momenten besef ik mij, het is echt. Het gaat echt gebeuren. Ik mag daar duizenden mensen een mooie avond gaan bezorgen. En daar ga ik mij ook honderd procent voor inzetten. Ik ga er een geweldig feest van maken.”

Heb je al enig idee hoe je show er uit gaat zien?

“Ik ga drie keer een show doen van 45 minuten. Daarbij ga ik verschillende stijlen housemuziek draaien. Van klassieke house tot moderne house. En dan op het maximale tempo. Het publiek zal geen tijd hebben om even stil te staan, het wordt springen en dansen. En je zult woensdag ook niet om mij heen kunnen.”

Tot slot. Jarenlang was je actief als politicus. Heeft burgemeester Koen Schuiling (VVD) al laten weten of hij ook even mee komt dansen?

“Hahaha. Ik heb daar nog niks over gehoord, maar dat zou wel tof zijn hoor! Ik kreeg wel een heel leuk berichtje van Inge Jongman (wethouder ChristenUnie, red.). En ook Rik (wethouder Van Niejenhuis (PvdA), red.) heeft al even geïnformeerd. En dat zou ik natuurlijk wel heel leuk vinden als zij even langs komen!”

Marjet is tijdens het Koningsnachtprogramma op de Vismarkt woensdagavond om 21.00 uur, om 22.45 uur en 00.15 uur te horen.