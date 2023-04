Marieke Voorzee wordt de nieuwe zakelijk leider van Theater De Steeg

Marieke Voorzee - Foto: Sebastiaan Rodenhuis

Vanaf 1 mei is Marieke Voorzee de nieuwe zakelijk leider van Theater De Steeg. Voorzee volgt Wendy Holtkamp op die na bijna twintig jaar afscheid neemt van het jongerentheater.

De Steeg laat weten dankbaar te zijn voor het werk wat Holtkamp de afgelopen twintig jaar heeft gedaan. Het theater maakte, zo stelt De Steeg, een flinke groei door onder de vleugels van Holtkamp.

De nieuwe zakelijke leider van De Steeg komt over van Noorderpoort, waar ze de kunstvakopleiding onder meer verantwoordelijk was voor het opzetten en uitbouwen van het impresariaat.

“Ik heb er erg veel zin in om samen met het team te onderzoeken hoe we nog meer jongeren kunnen bereiken, aldus Voorzee. “Ik ben verder benieuwd met welke organisaties we nog meer kunnen samenwerken om de stem van de jongeren nog beter te laten horen door het maken van prachtig theater.”