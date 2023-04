Man schopt agent in het gezicht in binnenstad

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een 39-jarige man uit de gemeente Achtkarspelen in Friesland is woensdagavond aangehouden vanwege het mishandelen van een agent. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

De man had spullen gestolen uit een winkel in de binnenstad. “Daarna probeerde hij een fiets te stelen”, meldt de politie. “Ondertussen waren wij opgeroepen en we waren snel aanwezig. Nadat we de man aanhielden schopte hij een agent in het gezicht.” De man is overgebracht naar het politiebureau waar hij verhoord zal worden.

“Geweld tegen politieagenten tolereren wij niet. Hij mag hierover verantwoording afleggen.”