Man met doorgeladen vuurwapen in jaszak aangehouden in binnenstad

Foto via Politie.nl

Een 26-jarige man uit Delfzijl is in de nacht van zaterdag op Paaszondag aangehouden in de binnenstad na het bedreigen van een horecamedewerker. Dat meldt de politie op sociale media.

“De man had in de Peperstraat een manager van een horecagelegenheid bedreigd”, schrijft de politie. “Wij hebben de verdachte in de omgeving aan kunnen houden. Bij het fouilleren van de verdachte troffen wij een doorgeladen vuurwapen met tien patronen aan in de jaszak.” De politieman beschrijft de verontwaardiging over de situatie: “Bizar. Veilig uitgaan?”

De persoon is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Samen met de gemeente Groningen wordt gekeken naar een gebiedsontzegging voor de verdachte.