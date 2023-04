Man die maandag omkwam bij verkeersongeluk reed jarenlang met zijn koetsen en ‘paardentaxi’ in Stad

Ook tijdens de Kerstperiode was Klooster in het verleden vaak op de Grote Markt te zien - Foto via Facebook

De man die maandagochtend omkwam bij een verkeersongeluk op de Groningerweg bij Bedum, was een bekende verschijning in de Groningse binnenstad. Jan Klooster verzorgde jarenlang ritten met zijn paarden en paardentram in de stad.

De 77-jarige Bedumer kwam maandagochtend om het leven, nadat hij met zijn auto tegen een boom botste.

Klooster stond tot voor kort jarenlang met zijn paardentram op verschillende plekken van de Groningse binnenstad, waar hij ritjes verzorgde voor toeristen. Vanuit zijn familieboerderij in Bedum exploiteerde hij koetsen en een ‘paardentaxi’, met daarvoor de kenmerkende Belgische trekpaarden uit de stal van Klooster.

Dat ging niet altijd zonder slag of stoot. Koetsen werden nogal eens verkeerd geparkeerd en meermaals waren er conflicten tussen de gemeente en de Bedumer over de plek waar hij met zijn paarden mocht staan. Een maand geleden trok Klooster nog met ‘Tinker Cremello’-trekpaard door de Folkingestraat, als stil protest tegen de gemeente in een conflict over zijn vergunning.