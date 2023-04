Man die in Euroborg beker met bier tegen grensrechter gooide nog vast

Foto: Wouter Holsappel

De man die zaterdagavond tijdens de voetbalwedstrijd FC Groningen – NEC een beker met bier tegen een grensrechter gooide zit nog vast. Dat laat de politie weten.

Het gaat om een 18-jarige man uit Bedum. In de 18de minuut gooide hij de beker met drinken het veld op waarbij de assistent-scheidsrechter werd geraakt. Door het incident werd besloten om de wedstrijd te staken. Na koortsachtig overleg werd het duel definitief gestaakt. Dit omdat volgens de nieuwe regels een wedstrijd niet hervat mag worden als een scheidsrechter geraakt wordt door een voorwerp. De man werd direct door beveiligers in de kraag gevat.

“Dramatisch”

“Dit is dramatisch”, liet directeur Wouter Gudde na afloop weten. “Eén individu zet heel FC Groningen in een kwaad daglicht. Als FC zullen we door dit incident ook zwaar benadeeld worden. We zullen de wedstrijd op een ander moment moeten inhalen. Als de regels bij de eerder gestaakt wedstrijd zullen worden gevolgd dan zal het zonder publiek zijn, dus we missen dan de steun van het publiek. En daarnaast zal ook de tuchtcommissie van de KNVB naar deze situatie kijken hoe dit heeft kunnen gebeuren.”

Het is niet voor het eerst dat er dit seizoen problemen zijn bij FC Groningen. Ook tijdens de wedstrijden tegen Spakenburg, Cambuur en Heerenveen misdroegen supporters zich. Het is onbekend of er tegen de 18-jarige man aangifte is gedaan.

Luister hier naar directeur Wouter Gudde: